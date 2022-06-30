Борщ холодний з яйцем, огірком та зеленню. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Один із тисяч варіантів борщу та ідеальний варіант їжі під час спеки.
Інгредієнти:
- вода 2 л
- буряк 3-4 шт.
- огірок 4 шт.
- яйце 4 шт.
- сік половини лимону
- кріп пучок
- сіль за смаком
- цукор за бажанням
- сметана
Цей рецепт має на меті стати лаше поштотвхом для кулінарної фантазії, Варіанти необмежені (фото Depositphotos)
Варто зауважити, що у цьому рецепті пропорції є досить умовними. Тут все має відрегулюватись залежно від індивідуальних смаків.
Відварити почищені буряки цілими. Охолодити. Буряковий відвар відставити, але в жодному випадку не виливати. Буряки натерти на крупній тертці та кинути у відвар. Туди ж вичавити цитриновий сік, посолити і за бажанням підсолодити.
Відварити яйця. Охолодити, нарізати кубиками яйця та почищені огірки. Якщо так більше смакує, то яйце можна розрізати на половинки та покласти безпосередньо у тарілку перед подачею. Кріп дрібно посікти. Змішати. За бажанням можна додати відварну картоплю, шинку, зелену цибулю, іншу улюблену зелень (все дрібно порізане).
Поставити в холодне місце, щоб борщ настоявся. Можна навіть на ніч. При подачі на стіл додати сметани.
Звичайно, відварити буряки можна в мультиварці. У спеку така можливість є суттєвою.