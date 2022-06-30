Один із тисяч варіантів борщу та ідеальний варіант їжі під час спеки.

Інгредієнти:

вода 2 л

буряк 3-4 шт.

огірок 4 шт.

яйце 4 шт.

сік половини лимону

кріп пучок

сіль за смаком

цукор за бажанням

сметана

Цей рецепт має на меті стати лаше поштотвхом для кулінарної фантазії, Варіанти необмежені (фото Depositphotos)

Варто зауважити, що у цьому рецепті пропорції є досить умовними. Тут все має відрегулюватись залежно від індивідуальних смаків.

Відварити почищені буряки цілими. Охолодити. Буряковий відвар відставити, але в жодному випадку не виливати. Буряки натерти на крупній тертці та кинути у відвар. Туди ж вичавити цитриновий сік, посолити і за бажанням підсолодити.

Відварити яйця. Охолодити, нарізати кубиками яйця та почищені огірки. Якщо так більше смакує, то яйце можна розрізати на половинки та покласти безпосередньо у тарілку перед подачею. Кріп дрібно посікти. Змішати. За бажанням можна додати відварну картоплю, шинку, зелену цибулю, іншу улюблену зелень (все дрібно порізане).

Поставити в холодне місце, щоб борщ настоявся. Можна навіть на ніч. При подачі на стіл додати сметани.

Звичайно, відварити буряки можна в мультиварці. У спеку така можливість є суттєвою.