Щоб молоко довше залишалося свіжим, його краще зберігати на полиці біля задньої стінки холодильника

Багато людей звикли ставити пляшки з молоком у спеціальні відділення на дверцятах холодильника. І це справді зручно, адже напій завжди під рукою та не займає місця на полицях. Однак саме таке розташування скорочує термін його свіжості. Express розповідає, де краще зберігати молоко, щоб воно довше не псувалося.

Чому не можна тримати молоко на дверцятах холодильника?

На дверцятах холодильника температура коливається сильніше, адже їх частіше відчиняють та зачиняють.

Це означає, що молоко на дверцятах холодильника постійно піддається впливу теплого повітря та змінам температури. І саме це може призвести до його швидшого псування.

Де найкраще зберігати молоко в холодильнику?

Найкраще місце для молока – біля задньої стінки холодильника, на одній з основних полиць. У цій частині зазвичай підтримується нижча та стабільніша температура, що допомагає довше зберігати свіжість продукту.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Фахівці з Milk and More радять підтримувати температуру в холодильнику нижче +5°C. Також важливо щільно закривати упаковку після кожного використання, щоб уникнути можливого псування продукту.