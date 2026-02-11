У рецептах ви можете заміняти звичайне молоко, кефір, а часто і воду на кисле молоко

Коли молоко в холодильнику скисає, воно може пахнути не дуже апетитно, але виливати його не варто – цей продукт ще придатний для приготування багатьох добре знайомих вам страв. «Львівські дріжджі» розповідають, чому не варто виливати кисле молоко.

Чому кисле молоко корисне?

Кисле молоко, як і свіжий продукт, багате на корисні речовини. Воно містить вітаміни групи В, кальцій, білки та інші мікроелементи. Молочнокислі бактерії в молоці позитивно впливають на мікрофлору кишківника, а пробіотики та вітаміни зміцнюють здоров’я.

Також регулярне вживання кислого молока може допомогти зменшити в крові кількість тригліцеридів низької щільності.

Що можна приготувати з кислого молока?

У рецептах ви можете ним замінити звичайне молоко, кефір і воду. Але тут важливо враховувати не тільки консистенцію тіста, а також власні смакові вподобання. Цей підхід дозволить урізноманітнити майже будь-яку випічку: тонкі млинці, кекси, хліб тощо.

Водночас вічною класикою залишаються оладки на кислому молоці. Для їх приготування знадобиться 180 грамів теплого кислого молока, в якому потрібно розчинити 10 грамів пресованих дріжджів, 50 грамів звичайного та 5 грамів ванільного цукру, третину чайної ложки солі та 80 грамів борошна. Тісто необхідно ретельно вимішати та залишити в теплому місці під кришкою на 30 хвилин, після чого просто посмажити.