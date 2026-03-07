Морквяний суп із яловичиною – поживна перша страва з насиченим смаком і кремовою текстурою. Основа готується з моркви, спецій та кокосового молока, що робить суп ніжним і ароматним. Окремо обсмажений яловичий фарш зі спеціями додає страві ситності та виразного смаку. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

олія 30 мл цибуля жовта ріпчаста 1 шт. морква 900 г яловичий бульйон 900 мл приправа карі 4 г кокосове молоко 400 мл вода 800 мл яловичий фарш 450 г паста томатна 50 г гарам масала 2 г кедрові горіхи 50 г петрушка 15 г лимонна цедра 2 г сіль 3 г перець чорний мелений 1 г йогурт без наповнювача 100 г цибуля шалот 1 шт. хліб житній 2 скибочки

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте овочі. Почистіть моркву та наріжте великими шматками. Почистіть цибулю та наріжте півкільцями.

Крок 2 Розігрійте в каструлі половину олії на середньому вогні. Додайте цибулю, моркву, частину яловичого бульйону та карі. Обсмажуйте 3–5 хвилин, помішуйте, щоб спеції розкрили аромат.

Крок 3 Влийте воду, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть приблизно 15 хвилин, поки морква не стане м’якою.

Крок 4 Додайте кокосове молоко та перебийте суп занурювальним блендером до однорідної кремової текстури. За потреби додайте трохи гарячої води, щоб відрегулювати густину.

Крок 5 Розігрійте решту олії на сковороді. Викладіть яловичий фарш і смажте 6–8 хвилин, розбивайте лопаткою, поки м’ясо повністю не приготується. Додайте сіль і чорний перець.

Крок 6 Додайте томатну пасту, решту яловичого бульйону та гарам масалу. Перемішайте та готуйте ще 2–3 хвилини, щоб паста стала ароматнішою.

Крок 7 Додайте кедрові горіхи, подрібнену петрушку та лимонну цедру. Перемішайте і готуйте приблизно 2 хвилини, поки горіхи злегка підрум’яняться.