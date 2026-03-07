Морквяний суп із яловичиною. Рецепт дня0
Морквяний суп із яловичиною – поживна перша страва з насиченим смаком і кремовою текстурою. Основа готується з моркви, спецій та кокосового молока, що робить суп ніжним і ароматним. Окремо обсмажений яловичий фарш зі спеціями додає страві ситності та виразного смаку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|олія
|30 мл
|цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|морква
|900 г
|яловичий бульйон
|900 мл
|приправа карі
|4 г
|кокосове молоко
|400 мл
|вода
|800 мл
|яловичий фарш
|450 г
|паста томатна
|50 г
|гарам масала
|2 г
|кедрові горіхи
|50 г
|петрушка
|15 г
|лимонна цедра
|2 г
|сіль
|3 г
|перець чорний мелений
|1 г
|йогурт без наповнювача
|100 г
|цибуля шалот
|1 шт.
|хліб житній
|2 скибочки
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте овочі. Почистіть моркву та наріжте великими шматками. Почистіть цибулю та наріжте півкільцями.
Крок 2
Розігрійте в каструлі половину олії на середньому вогні. Додайте цибулю, моркву, частину яловичого бульйону та карі. Обсмажуйте 3–5 хвилин, помішуйте, щоб спеції розкрили аромат.
Крок 3
Влийте воду, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть приблизно 15 хвилин, поки морква не стане м’якою.
Крок 4
Додайте кокосове молоко та перебийте суп занурювальним блендером до однорідної кремової текстури. За потреби додайте трохи гарячої води, щоб відрегулювати густину.
Крок 5
Розігрійте решту олії на сковороді. Викладіть яловичий фарш і смажте 6–8 хвилин, розбивайте лопаткою, поки м’ясо повністю не приготується. Додайте сіль і чорний перець.
Крок 6
Додайте томатну пасту, решту яловичого бульйону та гарам масалу. Перемішайте та готуйте ще 2–3 хвилини, щоб паста стала ароматнішою.
Крок 7
Додайте кедрові горіхи, подрібнену петрушку та лимонну цедру. Перемішайте і готуйте приблизно 2 хвилини, поки горіхи злегка підрум’яняться.
Крок 8
Налийте гарячий суп у глибокі тарілки. Викладіть зверху кілька ложок м’ясної начинки, додайте ложку йогурту, посипте тонко нарізаною цибулею шалот. Подавайте зі скибками житнього хліба.