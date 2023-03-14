Ситний, поживний, суп, якому вершки додають ніжний смак.



Інгредієнти:

червона риба 500 г

картопля 3 шт.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

вершки 100 мл.

олія 1 ст.л.

перець горошком 5 шт.

лавровий лист 2 шт.

кріп за смаком

сіль за смаком

Жирність вершків залежить виняткого від вашого бажання (фото Depositphotos)

Відокремити філе від кісток, якщо є шкіра, не викидайте її, вона знадобиться для бульйону. Філе наріжте великими кубиками.

Кістки та шкіру покласти у холодну воду. Довести бульйон до кипіння та варити 20 хвилин на невеликому вогні. Пінку зняти та викинути. Процідити бульйон через дрібне сито або марлю.

Цибулю порізати дрібними кубиками. Моркву також нарізати або натерти на терці.

Картоплю порізати на великі кубики.

У каструлі з грубим дном розігрійте олію. Покласти у неї цибулю та моркву.

Обсмажуйте їх помішуючи на невеликому вогні під покришкою близько 10 хвилин.

Влити бульйон. Додати картоплю. Довести до кипіння та варити картоплю 5 хвилин.

Покласти в суп рибне філе. Варити суп ще 15 хвилин. Додати сіль, перець, лавровий лист. Влити вершки, довести до кипіння. Покласти у суп порізаний кріп. Вимкнути.