На свята їжі завжди більше, ніж потрібно. Тож смачні легкі овочеві зупки – наше все після свят.

Інгредієнти:

овочевий бульйон 1,5 л. (можна взяти курячий)

білокачанна капуста 250 гр.

солодкий болгарський перець (можна заморожений) 1 шт.

помідори (можна заморожених або з банки у власному соці) 2 шт.

морква 2 шт.

цибуля 1 шт.

часник 2 зубчики

корінь петрушки 1 шт.

зелень петрушки та кропу

оливкова олія

сіль, перець за смаком

Білокачанну капусту можна замінити на савойську (фото Shutterstock)

Цибулю нарізати півкільцями та підсмажити до рожевого кольору на оливковій олії, додати натерту на крупній тертці моркву, нарізаний соломкою солодкий перець та протушкувати хвилин 5-7. Бульйон довести до кипіння та покласти в нього нашатковану капусту, подрібнений корінь петрушки. Додати овочі з пательні та подрібнені в блендері помідори. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник та зелень.

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