Мінестроне. Зимовий варіант класичного супу. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Класичний італійський суп мінестроне це легкий суп з купою різних овочів. У нашому кліматі взимку з овочами ситуація не надто весела. Але це не привід відмовитись від мінестроне.
Інгредієнти:
- оливкова олія 2 ст. л.
- цибуля 1 шт.
- морква 1 шт.
- стебло селери 2 шт.
- шпондер 100 гр.
- часник 2-3 зубчики
- банка (400 г.) консервованих помідорів у власному соці
- банка (240 г.) білої консервованої квасолі
- заморожений зелений горошок 200 г.
- італійські трави, сіль, перець за смаком
- тертий пармезан 50 г.
Овочі можна додавати за власним бажанням (фото ZAXID.NET)
Нарізати шпондер, моркву та цибулю досить дрібними кубиками, селеру та часник – кільцями. У каструлі з грубим дном на невеликому вогні нагріти оливкову олію і розтопити в ній шпондер. Як тільки він почне топитись, додати цибулю, моркву, селеру та часник. Часто помішуючи, тушкувати доти, доки цибуля не стане прозорою (5-10 хв).
Додати помідори та італійські трави. Доведіть суміш до кипіння. Варіть на повільному вогні хвилин 10. Додати квасолю та зелений голошок. Розвести водою (можна використати бульйон, якщо є в запасі) до консистенції, яка вам подобається, додати сіль та перець.
Варити 5-10 хв, десь за п'ять хвилин до готовності додати пармезан. Можна покласти зелень та кілька скибочок пармезану просто в тарілку.