Класичний італійський суп мінестроне це легкий суп з купою різних овочів. У нашому кліматі взимку з овочами ситуація не надто весела. Але це не привід відмовитись від мінестроне.

Інгредієнти:

оливкова олія 2 ст. л.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

стебло селери 2 шт.

шпондер 100 гр.

часник 2-3 зубчики

банка (400 г.) консервованих помідорів у власному соці

банка (240 г.) білої консервованої квасолі

заморожений зелений горошок 200 г.

італійські трави, сіль, перець за смаком

тертий пармезан 50 г.

Овочі можна додавати за власним бажанням (фото ZAXID.NET)

Нарізати шпондер, моркву та цибулю досить дрібними кубиками, селеру та часник – кільцями. У каструлі з грубим дном на невеликому вогні нагріти оливкову олію і розтопити в ній шпондер. Як тільки він почне топитись, додати цибулю, моркву, селеру та часник. Часто помішуючи, тушкувати доти, доки цибуля не стане прозорою (5-10 хв).

Додати помідори та італійські трави. Доведіть суміш до кипіння. Варіть на повільному вогні хвилин 10. Додати квасолю та зелений голошок. Розвести водою (можна використати бульйон, якщо є в запасі) до консистенції, яка вам подобається, додати сіль та перець.

Варити 5-10 хв, десь за п'ять хвилин до готовності додати пармезан. Можна покласти зелень та кілька скибочок пармезану просто в тарілку.