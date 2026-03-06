Одна з головних причин злиплого плову – невідповідний сорт рису

Плов цінують за розсипчастий рис і насичений смак. Але інколи замість апетитної страви виходить клейка маса. Найчастіше це трапляється через поширені помилки під час приготування. Pixel Inform розповідає, чому ж рис злипається у плові.

Неправильно обраний рис

Одна з головних причин злиплого плову – невідповідний сорт рису. Для цієї страви краще використовувати різновиди рису, які добре тримають форму під час варіння. Як правило, до таких сортів відносять дезір, лазер та інші різновиди. Деякі виробники прямо на пачках вказують, що рис підходить для плову.

Неправильна підготовка крупи

Перед приготуванням крупу слід промити та залишити в чистій воді на 20 хвилин. Так рис готуватиметься набагато краще, а плов вийде смачним та розсипчастим.

Неправильна кількість води

Під час приготування плову важливо дотримуватися пропорцій. Якщо влити більше води, ніж потрібно, то крупа неодмінно злипнеться. Тому намагайтеся дотримуватись класичних рекомендацій: на частину крупи береться дві частини рідини.