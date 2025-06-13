Якщо страва не вийшла з першого разу – не поспішайте її викидати

Недоварений рис може зіпсувати навіть найсмачніший плов. Але якщо страва не вийшла з першого разу – не поспішайте її викидати. BestHomeideas розповідає, як можна врятувати недоварений рис у плові, не перетворюючи його на кашу.

Як врятувати недоварений рис у плові?

Насамперед потрібно перевірити кількість води у казані. І якщо рідини майже немає, її варто долити – додайте одну склянку гарячої води.

Потім посуд з пловом треба накрити кришкою, для того, щоб вода не випаровувалась.

Слід підтримувати слабкий вогонь, щоб плов повільно тушкувався. Ця додаткова фаза приготування не повинна перевищувати 10 хвилин.

Після цього процесу слід перевірити знову ступінь готовності рису. Якщо він все ще залишається сирим, то вливання води та тушкування слід повторити, поки рис не стане м’яким.