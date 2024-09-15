Плов, як і борщ, кожна господиня готує по-своєму, обираючи улюблене м’ясо, рис і овочі, які бажає додати. «Смачно» пропонує універсальний рецепт, інгредієнти якого ви можете змінювати за вподобаннями.

Інгредієнти:

Моркву чистимо і натираємо на велику тертку або нарізаємо тонкою соломкою. Цибулю чистимо та нарізаємо кубиками, часник ріжемо дуже дрібно. М’ясо нарізаємо невеликими шматками.

У добре розігрітий сотейник наливаємо олію. Викладаємо свинину й обсмажуємо її на сильному вогні 7-10 хвилин до рум’яної скоринки, не забуваючи перевертати. Додаємо до м’яса цибулю й обсмажуємо 3 хвилини, потім – моркву та ще трохи обсмажуємо. Додаємо в плов часник і всі спеції, солимо.

Перемішуємо та заливаємо окропом, щоб вода покрила м’ясо. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до середнього та варимо 10 хвилин. Рис промиваємо та викладаємо зверху на м’ясо, не розмішуючи.

Заливаємо плов водою, щоб вона покрила рис на 2 сантиметри. Протикаємо рис ножем в декількох місцях, накриваємо кришкою та тушкуємо на слабкому вогні 20 хвилин. У процесі приготування плов не перемішуємо.