Пасує в піст, для вегетаріанців, і просто смачно.

Інгредієнти:

рис 1 скл.

помідори 1-2 шт. (можна взяти заморожені або у власному соці)

часник 2-3 зубчики

цибуля 1-2 шт.

солодкий перець 1 шт. (може бути заморожений)

морква 1 шт.

олія, сіль, спеції

Можна додавати й інші овочі за бажанням (фото Gastropedia)

Відварити рис, щоб був розсипчастим. Овочі подрібнити: моркву на середній тертці, перець та цибулю порізати півкільцями, з помідорів зняти шкірку (для цього їх потрібно на пару хвилин залити окропом) і нарізати кубиками. Часник подрібнити,

На олії обсмажити цибулю, додати помідори та протушкувати 10хв, щоб трохи випарувався сік і маса стала густішою. Додати часник. Окремо обсмажити моркву та перець. Посолити, поперчити до смаку. Овочів – чим більше, тим смачніше.

У широкому баняку із грубим дном або у великій, глибокій пательні зібрати старву докупи:

1-й шар - рис

2-й - морква

3-й – перець

4-й - цибуля з помідорами.

Закрити покришкою і тушкувати на мінімальному вогні 30хв. Дати настоятися хоча б 3 години, але ще смачнішим плов буде на наступний день.

Очевидно, що саме ця страва ідеально вийде у мультиварці на режимі «Смаження» та «Тушкування».