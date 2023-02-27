Плов овочевий. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Пасує в піст, для вегетаріанців, і просто смачно.
Інгредієнти:
- рис 1 скл.
- помідори 1-2 шт. (можна взяти заморожені або у власному соці)
- часник 2-3 зубчики
- цибуля 1-2 шт.
- солодкий перець 1 шт. (може бути заморожений)
- морква 1 шт.
- олія, сіль, спеції
Можна додавати й інші овочі за бажанням (фото Gastropedia)
Відварити рис, щоб був розсипчастим. Овочі подрібнити: моркву на середній тертці, перець та цибулю порізати півкільцями, з помідорів зняти шкірку (для цього їх потрібно на пару хвилин залити окропом) і нарізати кубиками. Часник подрібнити,
На олії обсмажити цибулю, додати помідори та протушкувати 10хв, щоб трохи випарувався сік і маса стала густішою. Додати часник. Окремо обсмажити моркву та перець. Посолити, поперчити до смаку. Овочів – чим більше, тим смачніше.
У широкому баняку із грубим дном або у великій, глибокій пательні зібрати старву докупи:
- 1-й шар - рис
- 2-й - морква
- 3-й – перець
- 4-й - цибуля з помідорами.
Закрити покришкою і тушкувати на мінімальному вогні 30хв. Дати настоятися хоча б 3 години, але ще смачнішим плов буде на наступний день.
Очевидно, що саме ця страва ідеально вийде у мультиварці на режимі «Смаження» та «Тушкування».
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