Пшоняна каша з квашеною капустою. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Дует пшона та квашеної капусту на перший погляд виглядає дивним. Проте це доволі традиційне, хоч і призабуте, поєднання для української кухні. Можна спробувати як гарнір або основну страву.
Інгредієнти (на 4 порції):
- капуста квашена 400 гр.
- пшоно 200 гр.
- цибуля 1 шт.
- морква 1 шт.
- олія 50 мл
- лавровий лист 1 шт.
- сіль за смаком
Страву дуже зручно готувати в мультиварці (фото з відкритих джерел)
Моркву почистити та помити. Цибулю почистити. Наізати овочі дрібно, моркву можна не різати, а натерти. Розігріти у баняку з грубим дном або казанку олію та обсмажити цибулю та моркву (до м'якості моркви).
Додати квашену капусту. Якщо вона є занадто квасною, можна промити її у холодній воді. Долити 300 мл окропу, додати лавровий лист. Довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати капусту під покришкою 10-15 хвилин до м'якості.
Пшоно промити у холодній воді кілька разів, поки вода не стане прозорою. Додати пшоно до капусти. Влити 500 мл окропу, посолити. Довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати до готовності приблизно 15-20 хвилин.
Ця страва прекрасно готується у мультиварці на режимах «Смаження» (для цибулі з морквою) та «Тушкування» (кількість води потрібно зменшити).