Дует пшона та квашеної капусту на перший погляд виглядає дивним. Проте це доволі традиційне, хоч і призабуте, поєднання для української кухні. Можна спробувати як гарнір або основну страву.

Інгредієнти (на 4 порції):

капуста квашена 400 гр.

пшоно 200 гр.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

олія 50 мл

лавровий лист 1 шт.

сіль за смаком

Страву дуже зручно готувати в мультиварці (фото з відкритих джерел)

Моркву почистити та помити. Цибулю почистити. Наізати овочі дрібно, моркву можна не різати, а натерти. Розігріти у баняку з грубим дном або казанку олію та обсмажити цибулю та моркву (до м'якості моркви).

Додати квашену капусту. Якщо вона є занадто квасною, можна промити її у холодній воді. Долити 300 мл окропу, додати лавровий лист. Довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати капусту під покришкою 10-15 хвилин до м'якості.

Пшоно промити у холодній воді кілька разів, поки вода не стане прозорою. Додати пшоно до капусти. Влити 500 мл окропу, посолити. Довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати до готовності приблизно 15-20 хвилин.

Ця страва прекрасно готується у мультиварці на режимах «Смаження» (для цибулі з морквою) та «Тушкування» (кількість води потрібно зменшити).