Дієтологи вважають, що каші без варіння є кориснішими, ніж зварені у традиційний спосіб. Оскільки зараз це ще може стати виходом зі скрутної ситуації, пропонуємо рецепти каш, які можна приготувати за допомогою крупи та холодної води. Головне подбати про страву завчасно.

Вівсяна каша на воді

Інгредієнти (на 1 порцію):

пластівці вівсяні 0,5 скл.

вода 1 скл.

курага 3-5 шт.

горіхи 3-5 шт.

банан 0,5 шт.

мед 1 ч. л.

Додатки до каші можуть бути будь-якими (фото Depositphotos)

Всипати пластівці в миску, додати воду. Залишити кашу на ніч.

Порубати не дуже дрібно горіхи та курагу, додати до каші. Банан розім'яти виделкою в пюре та додати до каші.

Додати до каші мед та добре перемішати.

Звичайно, горіхи, фрукти та сухофрукти можна додавати на власний розсуд, які є в наявності та які смакують.

Вівсяна каша з кефіром в банці

Інгредієнти (на 1 порцію):

пластівці вівсяні 3 ст. л.

кефір 1 скл.

Таку бнку зручно взяти з собою як перекус (фото Depositphotos)

Лінива вівсянка в банку – це звичайні вівсяні пластівці (не пластівці швидкого приготування), залиті кефіром, йогуртом, молоком або ряжанкою (можна також покласти сир або солодку сирну масу). Додати до вівсянки в банку можна усе, що хочеться (або що є): горіхи, сухофрукти, мак, ягоди та фрукти, какао, висівки (пшеничні або вівсяні), насіння льону або насіння чіа. Класичні поєднання: яблуко та кориця, вишня та шоколадна крихта, малина та ваніль, банан та горіхи.

У банку об'ємом не менше 400 мл покласти вівсяні пластівці. Додати насіння льону (чудовий варіант, але є єдиний). Залити вівсянку кефіром, молоком, йогуртом чи ряженкою. Перемішати вміст банки.

Додати порубані горіхи. Нарізати банан дрібними кубиками. Покласти його на горіхи. Щільно закрити банку та залишити на ніч у прохолодному місті.

Вранці за бажання можна нагріти суміш до кімнатної температури.

Гречана каша без варіння

Інгредієнти (на 2 порції):

гречана крупа 1 скл.

вода 2 скл.

сіль ½ ч.л.

Якщо є окроп, то час приготування можна скоротити, заливши крупу гарячою водою (фото Depositphotos)

Гречку добре промити, щоб вода залишалась прозорою. Покласти у баняк та залити питною водою. Накрити покришкою та залишити на ніч (або на день, якщо готуєте вечерю). Воду можна замінити кефіром.

До готової гречаної каш можна за бажанням додати порізану зелень, терту моркву (у цьому випадку обов’язково додати 1 ч.л. будь-якої олії), терте яблуко, готові м’ясо чи птицю (або м’ясні консерви), консервовані або смажені гриби, чорнослив.

Риба, особливо консервована, чудово поєднується з гречаною крупою. Ідеально пасуватиме солоний огірок. Також можна використовувати фету або адигейський сир.

Спеції, що пасують до гречаної каші: паприка, імбир, прованські трави, перець чилі, мускатний горіх, естрагон, чорний перець, часник, кріп, петрушка.

А наступного разу поговоримо про манку та кус-кус. Смачного!