Прості та доступні рецепти, які можуть врятувати у скрутній ситуації. Ми вирішили спробувати обійтись не лише без яєць, але і без духовки, яка зазвичай споживає багато електроенергії.

Хліб на пательні

Інгредієнти:

тепла вода 500 мл.

сухі дріжджі 1 ч. л.

сіль 1 ч.л.

цукор 1 ст. л.

борошно 500 гр.

олія (для змащування пательні)

Хліб виходить не таким високим, як у духовці, але смачним (фото Depositphotos)

У великій мисці змішати воду (приблизно 38°), дріжджі, цукор та сіль. Маленькими порціями всипати просіяне борошно. Після кожної порції перемішати. Якщо тісто залишається надто рідким, додати борошна. Але варто вважати, щоб воно не стало надто твердим. Краще трохи недодати.

Як тільки тісто почне відлипати від рук, воно готове. Тісто накрити та поставити у тепле місце на годину для підйому. За цей час воно має зрости вдвічі. Злегка перемішати.

Пательню з грубим дном ретельно змастити олією. Викласти тісто в пательню, руками рівномірно розподілити його. Залишити ще на півгодини.

Увімкнути плиту на найменший вогонь. Поставити пательню, накрити покришкою. Смажити хліб близько півгодини. Краще якщо покришка буде прозорою, тоді можна слідкувати за процесом, не піднімаючи її, щоб хліб не осів.

Коли один бік добре підрум'яниться, перевернути на інший. Смажити ще півгодини, але вже без покришки.

Готовий хліб витягнути, загорнути у рушник та залишити на годину.

Плесканці з зеленню на пательні

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно 250 гр.

вода 150 мл.

сіль 0,5 ч.л.

олія 1 ст. л.

Для начинки:

зелена цибуля, листя салату, бадилля буряка, шпинат, квасок, кріп, петрушка (зелень можна брати будь-яку та у різних пропорціях, беремо приблизно по середньому пучку)

сіль за смаком

олія 6 ст. л.

хмелі-сунелі та інші улюблені спеції

Краще використовувати свіжу зелень. Якщо вона заморожена, потрібно дуже добре злити зайву рідину (фото Depositphotos)

Борошно просіяти у миску. Додати сіль, перемішати. Зробити у борошні воронку, влити воду. Додати олію.

Перемішати спочатку ложкою, потім руками. При необхідності підсипати трохи борошна. Тісто має вийти однорідним, щільним, але не надто твердим. Загорнути в рушник або чистий пакет та залишити на 30 хвилин.

Усю зелень помити та добре висушити. Дрібно нарізати, додати спеції та перемішати. Відразу не солити, щоб зелень не дала сік.

Тісто ще раз замісити, розділити на 6 частин. Скачати кульки. В окрему миску відкласти 2 порції зелені, додайте 2 ст.олії, посолити, перемішати.

Кожну частину теста розкачати дуже тонко. Викласти на середину начинку . Її має бути багато, під час випікання вона зменшиться в обсязі.

Щільно з'єднати краї тіста. При цьому одночасно злегка притискати начинку, щоб вийшло зайве повітря.

Пательню (суху) розігріти. Викласти один плесканець. Обсмажити на помірному вогні до рум'яних цяток. Перевернути та смажити з іншого боку до готовності. Поки смажиться один плесканець, сформувати наступний.