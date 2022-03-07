Пропонуємо кілька простих рецептів хліба, який можна зробити без важливих інгредієнтів, які можуть не опинитись у вас під руками. Та навіть без духовки.

Простий домашній хліб без дріжджів та духовки

Інгредієнти:

сода 1 ч. л.

яйце 1 шт.

цукор 1 ч. л.

сіль 1 ч. л.

борошно 400 гр.

молоко, сироватка або кефір 1 скл.

олія 10 мл

Цей хліб можна приготувати на пательні. Для цього змішати усі сухі складники. Окремо з'єднати яйце із молоком (або з тим, що використовуєте), а потім влити їх до борошна. Ложкою перемішати, потім замісити тісто. Робити це краще руками. Змастити миску олією та залишити у ній тісто на пів години.

У заздалегідь змащену олією сковороду покласти тісто, щоб воно повністю зайняло площу. Товщина коржа має бути 2-2,5 см.

Обсмажувати хліб із двох боків по 25 хвилин на дуже маленькому вогні. Щільно накривати покришкою сковорідку.

Хліб без дріжджів та борошна

Якщо бракує борошна, але залишились колишні спроби розпочати здоровий спосіб життя. Тепер усі ці висівки нам і знадобляться.

Інгредієнти:

вівсяні висівки 6 ст.л.

житні висівки 3 ст.л.

рисові висівки 3 ст.л.

кефір (або схоже, йогурт, квасне молоко тощо) 200 мл

яйця 2 шт.

насіння льону 1 ст.л. (можна покласти, якщо є)

сіль 1 гр.

розпушувач тіста або сода 5 гр.

олія для змащення форми

Увімкнути духовку на 190-200°C. Перемішати у великій мисці кефір та яйця. Збити. Додати висівки у будь-яких пропорціях, можна брати, все, що є. Додати дрібку солі, а також розпушувач тіста або соди.

Якщо завалялись, то можна додати спеції та насіння льону. Добре перемішати. Тісто вийде густим та пластичним, але не сухим. Викласти тісто у форму, змащену олією. Випікати хліб потрібно у добре розігрітій духовці при 190°C приблизно 40-45 хв.

Картопляний хліб

Цей хліб має властивість залишатися свіжим декілька днів.

Інгредієнти:

борошно 500 гр.

дріжджі сухі 1 ч.л. або 20 гр. свіжих

картопляний відвар 200 мл

варена картопля 200 гр.

яйце 1 шт.

олія 50 мл.

цукор 1 ч.л.

сіль 1 ч.л.

Картоплю відварити, відвар не виливати. Трохи охолодити. Картоплю розім’яти у пюре, перебити з відваром, яйцем, сіллю до однорідного стану.

Дріжджі розпустити в рідині, що залишилася, разом з цукром та залишаємо хвилин на 10-15 до активації.

Потім все перемішати, додати борошно. У самому кінці додати олію, покласти в миску, накрити плівкою та поставити у тепле місце на 1 годину.

Викласти у змащену олією круглу форму. Сформувати хліб, накрити рушником та дати підійти в теплому місці хвилин 40-50.

Випікати в попередньо розігрітій до 190°C духовці близько 45-55 хвилин до повної готовності.

Хлібці тривалого зберігання без дріжджів

Ці хлібці потребують мінімум продуктів, проте довго зберігаються.

Інгредієнти:

борошно 200 гр.

сіль 0,5 ч.л.

вода 100 мл

олія 50 мл

Можна додати, якщо є, кмин або суміш трав. Але то не обов’язково.



Змішати борошно, сіль та трави (якщо використовуєте). Додати воду та олію. Замісити м'яке тісто. Накрийте миску з тістом та залишити на 1 годину.

За годину розділити тісто на шматочки розміром з волоський горіх. Кожен шматочок розкачати дуже тонко.

Випікати в розігрітій до 180°C духовці 15 хвилин. Відразу зняти з дека та охолодити.