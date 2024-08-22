Запечена картопля з начинкою – проста та універсальна страва, яку можна приготувати менш як за годину.

Інгредієнти:

картопля – 5 шт.;

гриби (печериці або маслюки) – 250 г;

шинка – 200 г;

сир плавлений (можна замінити сметаною або вершками) – 400 г;

кукурудза консервована – 100 г;

зелений горошок – 100 г;

перець, сіль та зелень до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо та розрізаємо навпіл уздовж. Між половинками картоплі кладемо шматочок вершкового масла і загортаємо картоплю у фольгу. Запікаємо картоплю в духовці до готовності (час приготування – близько 40-50 хвилин), пише Smachno.ua.

Готуємо два види начинок. Для першої начинки шинку ріжемо дрібними кубиками. З кукурудзи зливаємо сік. З'єднуємо шинку, кукурудзу, сир і добре перемішуємо.

Для другої начинки гриби ріжемо на невеликі шматочки й трохи підсмажуємо їх. Замість консервованого горошку для начинки можна взяти молодий горошок, попередньо опустивши його в окріп на 2 хвилини. Гриби з'єднуємо з сиром, зеленим горошком і перемішуємо.

Потім із половинок картоплі акуратно ложкою виймаємо серединки, які додаємо до готових начинок і ще раз перемішуємо. Солимо та перчимо. Отриману масу викладаємо на половинки картоплі гіркою. Зверху прикрашаємо петрушкою або кропом.