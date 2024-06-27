Картопля і гриби – це завжди вдале поєднання. Якщо обрати ніжні лисички і посмажити їх у сметанному соусі, то відірватись від такої страви буде неможливо. Рецептом поділився шеф-кухар Ектор Хіменес Браво.

Інгредієнти:

молода картопля – 8-10 шт.;

лисички – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

сметана – 200 г;

масло – 50 г;

сіль, перець за смаком;

кріп – пучок.

Спосіб приготування:

Картоплю потрібно почистити та відварити до повної готовності. Цибулю, часник та кріп подрібнити, лисички очистити та нарізати за потреби.

Розтопити масло на сковорідці, додати цибулю та часник і смажити до золотої скоринки. Туди додати лисички, посолити, поперчити та обсмажити разом з овочами. Додати сметану та тушкувати до готовності. Додати подрібнений кріп.

В іншій сковорідці посмажити відварену картоплю на розігрітій олії до скоринки.

Викладасти в тарілку картоплю, зверху готові лисички.