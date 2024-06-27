Молода картопля зі смаженими лисичками у сметані. Рецепт дня0
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Картопля і гриби – це завжди вдале поєднання. Якщо обрати ніжні лисички і посмажити їх у сметанному соусі, то відірватись від такої страви буде неможливо. Рецептом поділився шеф-кухар Ектор Хіменес Браво.
Інгредієнти:
- молода картопля – 8-10 шт.;
- лисички – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- сметана – 200 г;
- масло – 50 г;
- сіль, перець за смаком;
- кріп – пучок.
Спосіб приготування:
Картоплю потрібно почистити та відварити до повної готовності. Цибулю, часник та кріп подрібнити, лисички очистити та нарізати за потреби.
Розтопити масло на сковорідці, додати цибулю та часник і смажити до золотої скоринки. Туди додати лисички, посолити, поперчити та обсмажити разом з овочами. Додати сметану та тушкувати до готовності. Додати подрібнений кріп.
В іншій сковорідці посмажити відварену картоплю на розігрітій олії до скоринки.
Викладасти в тарілку картоплю, зверху готові лисички.