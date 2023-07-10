Лисички готувати дуже просто. Традиційно їх смажать або тушкують з картоплею, роблять з них ризотто чи додають до начинки для пирогів. Проте ми спробували знайти найпростіший рецепт, який може стати й суперсмачною самостійною стравою, і основою для усіх перелічених вище варіантів.



Інгредієнти:

лисички приблизно 1 л

цибуля 1 шт.

часник 1-2 зубчики

зелень (петрушка, тим'ян за бажанням)

масло 50 г

олія соняшникова 2 ст.л. (краще рафінована)

сіль за смаком

Такі гриби пасують навіть на канапки (фото Freepic)



Лисички покласти в миску або баняк, рясно посипати сіллю та залити окропом. Весь пісок із грибів має опуститься на дно. Якщо гриби дуже брудні, то процедуру можна повторити.

Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити ножем або пропустити через прес. Промити гриби.

На розігріту пательню налити 2 столові ложки олії. Коли вона нагріється, то кинути масло (приблизно 2/3 від загальної кількості) та розтопити його. Ця процедура потребує уважності, адже масло швидко починає горіти. Проте результат того вартує: якщо смажити гриби тільки на маслі, страва підгорятиме, а тільки на олії – втратиться ніжний вершковий смак).

Коли масло розтопиться, кинути цибулю. Обсмажити до прозорості цибулі. Додати цілі гриби. Смажити 10 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Додати часник.

Якщо ви робитеплануєте використати лисички згодом для іншої страви, тут можна зупинитись. Якщо плануєте робити з них окрему страву, то продовжуйте.

Додати решту масла, посолити до свого смаку та смажити ще 10 хвилин до золотистого кольору на малому вогні. За бажанням можна додати петрушку або тим'ян, але не багато, щоб вона не забила смак грибів.