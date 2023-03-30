Якщо зробити пюре з картоплі заздалегідь, часу на приготування піде небагато. Смакують гарячими, але і холодними теж добре.



Інгредієнти:

картопля (середня) 5 шт.

гливи або печериці 300 г

лаваш тонкий 250 г

цибуля 1 шт.

часник 3-4 зубчики

сіль, перець за смаком

олія 5 ст. л.

Рулетики можна запікти (фото Depositphotos)

Картоплю почистити та помити. Нарізати та зварити до готовності. Очищену цибулю та гриби нарізати дрібно.

На нагрітій пательні в олії (2 ст.л.) обсмажити цибулю на середньому вогні 3-4 хвилини, до прозорості. Додати гриби та обсмажувати, періодично помішуючи, приблизно 10 хвилин, до випарювання рідини. Очищений часник пропустити через прес або натерти на дрібній тертці. Додати до грибів, посолити та поперчити. Зняти пательню з вогню.

З готової картоплі 100 мл відвару зберегти, решту вилити. Розім'яти картоплю в пюре, додати відвар, перемішати. За потреби посолити. До картопляного пюре додати обсмажені гриби. Перемішати.

Лист тонкого лаваша розкласти на рівній поверхні. Розподілити по лавашу картопляну начинку рівномірним шаром. Скрутити лаваш рулетом. Кількість листів залежить від їх розміру. Зі стандартного магазинного лаваша виходить 4 рулети.

Нарізати кожен рулет поперечними шматочками завтовшки 2-2,5 см. Розігріти пательню з олією, що залишилася (3 ст. л.), викласти рулетики зрізом вниз.

Обсмажити на середньому вогні приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.

Якщо уникаєте смаженого, то їх можна запікати у духовці (приблизно 10-15 хв. при 220°), за бажанням посипавши тертим сиром.