Макарони по-флотськи – одна з найпростіших страв, яку полюбляють за смак та швидкість приготування.

Інгредієнти:

фарш – 400-500 г;

макарони – 250 г;

середня цибулина – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

середня морквина – 1 шт.;

томатна паста (можна замінити на кетчуп) – 2 ст. л.;

рослинна олія;

сіль, перець, спеції, зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Часник та цибулю дрібно нарізаємо, натираємо моркву на тертці. Обсмажуємо овочі на рослинній олії приблизно 5 хвилин. Додаємо фарш, солимо та перчимо. Перемішуємо фарш з овочами, виделкою розділяємо шматочки. Смажимо фарш разом з овочами приблизно 10 хвилин, пише «Зелена садиба».

Ставимо варитись макарони (обираємо улюблені). Відварюємо до напівготовності та зливаємо воду.

До фаршу додаємо улюблені спеції, суху зелень та томатну пасту. Якщо зелень свіжа, то додаємо наприкінці або перед подачею. Перемішуємо та обсмажуємо приблизно 4 хвилини.

Додаємо до фаршу склянку кип’яченої води, перемішуємо і поєднуємо із макаронами. Тушкуємо все разом ще хвилин десять під кришкою.