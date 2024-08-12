Відому італійську лазанью можна приготувати нашвидкоруч, якщо замінити спеціальні листи на лаваш.

Інгредієнти:

тонкий лаваш – 1 шт.;

м’ясний фарш – 500 г;

сир твердий – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

томати – 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

молоко 2,5% – 125 г;

борошно пшеничне – 30 г;

олія соняшникова – 30 г;

кріп, гілочка за смаком;

суміш трав за смаком;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі необхідні продукти. Фарш обсмажте на олії 4-5 хвилин. Розминайте його лопаткою, розбиваючи грудочки, посоліть та поперчіть. Поки обсмажується фарш, наріжте цибулю. Цибулю обсмажте на тій же сковороді в рідині, яка виділилася від фаршу, пише Shuba.

Помідор наріжте кубиком і викладіть до цибулі на сковороду, обсмажте до м’якості. Кріп і зубчик часнику дрібно порубайте. До обсмаженої цибулі та помідора викладіть часник з кропом, обсмажте протягом хвилини.

Тепер готуємо соус «а-ля бешамель» – змішуємо молоко з борошном. Перелийте суміш в кастрюлю і доведіть до кипіння. Потім вимкніть, соус загусне.

Сир натріть на грубій тертці. На дно змащеної форми викладіть частину лаваша за розміром форми, зверху половину смаженого фаршу. Посипте половиною тертого сиру. Накриваємо ще однією частиною лаваша, зверху половину обсмажених овочів. Далі тертим сиром.

Ще раз чергуємо шари в тому ж порядку. Кількість шарів залежить від розміру форми, головне рівномірно розподілити начинку.

Останній шар накрийте лавашем, змастіть соусом, посипте сиром. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин до зарум’янювання.