Шакшука класична. Рецепт дня0
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Шакшука – це арабська яєчня, приготована в овочах. Інгредієнти у страві можна замінювати, відповідно до ваших вподобань.
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- томати (великі) – 2 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- цибуля – 1/4 шт.;
- болгарський перець – 1/2 шт.;
- цукіні (невеликий) – 1/2 шт.;
- консервовані томати пелаті – 300 г;
- петрушка – 4 гілки;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- вершки (або рідкий йогурт) – 15 г;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування:
Помийте і обсушіть томати. Наріжте томати великими кубиками і перекладіть в миску.
Очистіть зубчик часнику, роздушіть ножем і дрібно поріжте. Додайте подрібнений часник до томатів. Туди ж додайте дрібно нарізану цибулю (приблизно чверть середньої цибулини).
Половину червоного болгарського перцю спершу наріжте смужками, а потім великими кубиками.
Половину невеликого цукіні наріжте пластинками, а потім порубіть на кубики такого ж розміру, як перець і томати.
Додайте в миску з овочами томатів пелаті, вони нададуть страві чудового аромату і додадуть насиченості. Посоліть і додайте ложку оливкової олії.
Розігрійте в сковороді 1 столову ложку оливкової олії і обсмажте овочеву суміш на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин до м'якості.
Акуратно розбийте в сковорідку яйця. Євген Клопотенко рекомендує зробити невеликі поглиблення в овочевій суміші для кожного яйця за допомогою ложки. Посоліть за смаком і готуйте приблизно 2-3 хвилини на невеликому вогні.
Додайте в сковорідку натуральний йогурт або густі вершки. З йогуртом, якщо хочете додати трохи кислого смаку і з вершками, якщо хочете підсолодити.
Тушкуйте страву на невеликому вогні приблизно 7-10 хвилин або поставте в заздалегідь розігріту до 220 градусів духовку на 3-5 хвилин, в залежності від того якому ступеню готовності яєць ви надаєте перевагу.
Відокремте листя від 4-х гілочок петрушки і посипте шакшуку перед подачею на стіл.