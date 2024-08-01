Шакшука – це арабська яєчня, приготована в овочах. Інгредієнти у страві можна замінювати, відповідно до ваших вподобань.

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

томати (великі) – 2 шт.;

часник – 1 зубчик;

цибуля – 1/4 шт.;

болгарський перець – 1/2 шт.;

цукіні (невеликий) – 1/2 шт.;

консервовані томати пелаті – 300 г;

петрушка – 4 гілки;

оливкова олія – 2 ст. л.;

вершки (або рідкий йогурт) – 15 г;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Помийте і обсушіть томати. Наріжте томати великими кубиками і перекладіть в миску.

Очистіть зубчик часнику, роздушіть ножем і дрібно поріжте. Додайте подрібнений часник до томатів. Туди ж додайте дрібно нарізану цибулю (приблизно чверть середньої цибулини).

Половину червоного болгарського перцю спершу наріжте смужками, а потім великими кубиками.

Половину невеликого цукіні наріжте пластинками, а потім порубіть на кубики такого ж розміру, як перець і томати.

Додайте в миску з овочами томатів пелаті, вони нададуть страві чудового аромату і додадуть насиченості. Посоліть і додайте ложку оливкової олії.

Розігрійте в сковороді 1 столову ложку оливкової олії і обсмажте овочеву суміш на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин до м'якості.

Акуратно розбийте в сковорідку яйця. Євген Клопотенко рекомендує зробити невеликі поглиблення в овочевій суміші для кожного яйця за допомогою ложки. Посоліть за смаком і готуйте приблизно 2-3 хвилини на невеликому вогні.

Додайте в сковорідку натуральний йогурт або густі вершки. З йогуртом, якщо хочете додати трохи кислого смаку і з вершками, якщо хочете підсолодити.

Тушкуйте страву на невеликому вогні приблизно 7-10 хвилин або поставте в заздалегідь розігріту до 220 градусів духовку на 3-5 хвилин, в залежності від того якому ступеню готовності яєць ви надаєте перевагу.

Відокремте листя від 4-х гілочок петрушки і посипте шакшуку перед подачею на стіл.