Почався сезон шпинату. Варто використати його максимально.

Інгредієнти (на 2 порції):

яйця 4 шт.

молоко 150 мл

шпинат свіжий 100 г (1 пучок)

сир твердий 100 г

олія 2 ст.л.

сіль, перець за смаком

Омлет можна акуратно скласти, буде гарно (фото Freepik)



Листя шпинату ретельно промити під холодною проточною водою. Видалити надто грубі стебла (якщо шпинат молодий, то цього можна не робити). Обсушити паперовим рушником.



Яйця розбити у глибоку миску. Влити молоко. Збовтайте до однорідності. За смаком посолити та поперчити.



У пательні нагріти олію. Додати шпинат. Обсмажити 1-2 хвилини на середньому вогні, помішуючи. За цей час листочки зменшаться в обсязі. Влити яєчну суміш. Зменшити вогонь.

Накрийте покришкою та готувати омлет зі шпинатом 5-6 хвилин.



Як тільки верх омлету стане щільнішим, а низ підрум'яниться, зменшити вогонь до мінімуму. Посипати тертим сиром. Знову накрити покришкою та дати сиру розтопитись (2-3 хвилини).



Відразу подавати.