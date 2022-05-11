Пиріг зі шпинатом та сиром робиться з сезонний продуктів, що збільшує його користь. Крім того пиріг не вимагає особливої підготовки.

Інгредієнти:

свіжий шпинат 300 гр. (великий пучок)

зелена цибуля 1 пучок

кріп 1 пучок

яйце 3 шт

твердий сир 250 гр.

листкове тісто 500 гр.

сіль за смаком

Шпінату має бути значно більше, ніж іншої зелені (фото Depositphotos)

Подрібнити зелену цибулю, кріп та шпинат. Всю зелень з'єднати та посолити. Твердий сир слід натерти на тертці та змішати з зеленню. Додати яйця, знову перемішати.

Розморожене листкове тісто тонко розкачати. Деко застелити пергаментом та викласти на нього тісто. Начинку рівномірно розподіліть по половині тіста, залишивши 2 см вільних по краях. Накрити другою половинкою тіста. Випікати 20-30 хвилин при 200°. Накрити пиріг фольгою та залишити на півгодини. Утім, якщо ви любите крихке тісто, то цього робити не варто.