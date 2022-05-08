Весна – чарівний час, коли все смачне та корисне росте буквально під ногами. Наприклад, молода кропива.

Інгредієнти:

кефір або квасне молоко 250 мл

борошно 200 гр.

яйця 2 шт.

зелень кропиви велика жменя

зелень петрушки кілька гілочок

розпушувач 1 ч. л.

цукор ½ ч.л.

сіль дрібка

олія для смаження

За бажанням можна додати до тіста іншу зелень, наприклад шпінат (фото Depositphotos)

Кропиву обдати окропом, залишити на 1-2 хвилини, щоб не пекла. Злити воду. Дрібно нарізати петрушку та кропиву.

2 яйця збити з кефіром. Додати борошно, сіль та цукор. Дуже добре перемішати. Додати до теста зелень. Ще раз ретельно перемішати та відставити на бік на 20 хвилин.

Змастити пательню олією та нагріти. Столовою ложкою викласти тісто на пательню, смажити з обох боків до гарного золотистого кольору.

Подаватиму оладки зі сметаною, зеленим часником та зеленню цибулі.