Урізноманітнимо стіл млинцями з цільнозернового борошна та зі шпинатом.

Інгредієнти:

яйце 1 шт.

молоко 100 мл.

пшеничне цільнозернове борошно 100 гр.

шпинат 100 гр.

розпушувач 1 ч.л.

вода 250 мл.

сіль за смаком

Млинці можна подавати з начинкою, як налисники, або зі сметаною (фото Shutterstock )

Збити яйце. Змішати борошно з розпушувачем. Додати до яйця та добре перемішати. Окремо в блендері збити шпинат (заморожений потрібно попередньо розморозити), сіль та молоко. Вилити у тісто і знову добре перемішати.

Дати йому настоятися 10-15 хвилин. Добре нагріти пательню та зменшити вогонь. Посмажити млинці. З одного боку млинець буде яскравим, з другого – коричневим. Можна повертати його так, як більше подобається.

Шпинат дає не лише колів, а й приємний смак (фто Shutterstock )

Начинка може бути будь-якою. Чудово пасує м’яса начинка або начинка з вершкового сиру та солоної червоної риби.

Добре смакують зі сметаною, яку можна подати як є, а можна змішати з часником та зеленню.