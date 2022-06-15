Зелені млинці зі шпинатом. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Урізноманітнимо стіл млинцями з цільнозернового борошна та зі шпинатом.
Інгредієнти:
- яйце 1 шт.
- молоко 100 мл.
- пшеничне цільнозернове борошно 100 гр.
- шпинат 100 гр.
- розпушувач 1 ч.л.
- вода 250 мл.
- сіль за смаком
Млинці можна подавати з начинкою, як налисники, або зі сметаною (фото Shutterstock )
Збити яйце. Змішати борошно з розпушувачем. Додати до яйця та добре перемішати. Окремо в блендері збити шпинат (заморожений потрібно попередньо розморозити), сіль та молоко. Вилити у тісто і знову добре перемішати.
Дати йому настоятися 10-15 хвилин. Добре нагріти пательню та зменшити вогонь. Посмажити млинці. З одного боку млинець буде яскравим, з другого – коричневим. Можна повертати його так, як більше подобається.
Шпинат дає не лише колів, а й приємний смак (фто Shutterstock )
Начинка може бути будь-якою. Чудово пасує м’яса начинка або начинка з вершкового сиру та солоної червоної риби.
Добре смакують зі сметаною, яку можна подати як є, а можна змішати з часником та зеленню.