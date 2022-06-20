Дуже просто та швидко готувати! Добре з фетою та пармезаном, але можна замінити їх, наприклад, на бринзу та будь-який інший твердий сир.

Інгредієнти:

листкове тісто 500 гр.

шпинат 250 гр.

фета 100 гр.

пармезан 50 гр.

яйце 1 шт.

Звичайно, пиріжкам можна надати й іншої форми, як зручніше (фото Depositphotos)

Нагріти духовку до 220°. Якщо шпинат буз замороженим, потрібно його розморозити, відтиснути його від зайвої вологи, дрібно нарізати. Свіжий різати відразу.

Розім’яти фету, натерти на тертці пармезан, перемішати сири зі шпинатом.

Тонко розкачати тісто, викласти начинку, скрутити тісто рулетом, який потім потрібно нарізати кружальцями.

Деко застилити пергаментом, викласти пиріжки. Змастити їх зверху яйцем. Випікати 15-20 хвилин.