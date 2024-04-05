Ситна страва для пізнього сніданку. Ідеально для вихідного дня. Подається з соусом, але без нього можна чудово обійтись.

Інгредієнти (на дві порції):

картопля 2–3 шт.

цибуля ½ шт.

болгарський перець 1 шт.

яйця 4-5 шт.

олія для смаження

сіль за смаком

перець за смаком

Соус:

майонез 4 ст. л.

лимонний сік 1 ст. л.

паприка ⅓ ч. л.

Картоплю нарізати тонкими скибочками, цибулю півкільцями, а перець соломкою.

У великій кількості олії обсмажити цибулю та картопля до готовності. Це займе приблизно 15-20 хвилин. Потім додати болгарський перець та готувати ще пару хвилин. Посолити та поперчити.

Збити яйця із сіллю та перцем. Яєчною сумішшю залити овочі та тримати страву під кришкою на середньому вогні до готовності. За допомогою великої тарілки перевернути омлет та обсмажити з іншого боку.

Змішати майонез, лимонний сік та паприку. Подавати омлет із соусом.

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