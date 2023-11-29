Фільм «Щоденник Бріджит Джонс» знято за мотивами однойменного роману Гелен Філдінг. 32-річна Бріджит Джонс (Рене Зельвегер) намагається схуднути, реалізуватись та знайти кохання. В один прекрасний момент Бріджит вирішує покликати друзів у гості. Вона годує їх блакитним супом. Екзотичний колір вийшов тому, що Бріджит просто забула зняти з цибулі-порею синю нитку. Насправді Бріджит хотіла приготувати традиційний leek soup. Саме його рецепт ми й пропонуємо, звісно адаптувавши, щоб уникнути катастрофи, яка спіткала нашу героїню.

Інгредієнти (на 4 порції):

цибуля-порей 3 великі стебла

зелена цибуля 3 пера

картопля 2 шт.

курячий або овочевий бульйон 1 л

оливкова олія 3 ст. л.

сіль та перець

улюблені спеції (майоран, тим’ян, чебрець, паприка тощо)

порізана петрушка

Ретельно промити порей. Дрібно нарізати зелену цибулю. Почистити картоплю.

Розігріти олію в каструлі, обсмажити зелену цибулю на повільному вогні протягом 10 хв, помішуючи. Додати порей, порізану картоплю та бульйон (можна використати воду). Приправити сіллю та перцем та варити приблизно 20 хвилин (до готовності овочів). Додати спеції. Дати трохи охолонути та блендером зробити пюре. Перед подачею посипати порізаною петрушкою.

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