Дві капусти в одному супі доповнюють одна одну, створюючи делікатний та ніжний смак.

Інгредієнти (на 4 порції):

овочевий бульйон чи вода 1 л

цвітна капуста 700 г

броколі 100 г

цибуля 1 шт.

порей 1 стебло (тільки біла та світло-зелена частина)

часник 2-3 зубчики

петрушка 1 маленький пучок

насіння соняшника та/або гарбуза 100 г

оливкова олія 2 ст. л.

вершки 100 мл.

сушений чебрець 1/2 ч. л.

сушений часник 1 ч.л.

сіль, мелений чорний перець за смаком

До супу можна додати ще брюссельську капусту (фото ChefSimon)

Розібрати броколі та цвітну капусту на маленькі суцвіття. Стебла капусти також нарізати невеликими шматочками. Почистити цибулю, нарізати маленькими кубиками. Порей добре промити від піску та нарізати півкільцями.

Нагріти оливкову олії у великому баняку на середньому вогні. Обсмажити цибулю та нарізаний часник до прозорості. Додати порей, сіль та чебрець, готувати 3-5 хв., помішуючи.

Додати броколі та цвітну капусту. Тушкувати 2-3 хв. Влити бульйон або воду, так щоб рідина лише покривала овочі. Довести до кипіння, зменшити вогонь та накрити покришкою. Варити на маленькому вогні, поки овочі не стануть м'якими. На це піде 15-20 хв.

Зняти каструлю з вогню, додати нарізану петрушку та сухий часник. Подрібнити блендером до однорідної маси. Посолити, поперчити. Додати вершки, довести до кипіння, але не кип’ятити.

Підсмажити насіння на сухій пательні. Розлити суп по тарілках, додати насіння.

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