Для плову найчастіше обирають довгозернистий басматі або середньозернистий, наприклад, девзіра

Приготування плову – це справжнє мистецтво, яке вимагає уваги до деталей. Одним із важливих аспектів є вибір температури води, яку використовують для замочування рису. Ukr.Media розповідає, яку температуру варто обрати.

Замочування у холодній воді

Холодна вода допомагає крупі рівномірно вбирати вологу. Це дозволяє рису більш повно розкритися під час варіння і досягти потрібної консистенції. Холодне замочування добре підходить для довгозернистого рису, оскільки він менш схильний до переварювання і краще зберігає форму. Замочувати необхідно протягом 30-60 хвилин.

Замочування у гарячій воді

Заливання рису гарячою водою (наприклад, близько 60-70 °C) призводить до швидшого розподілу вологи та може скоротити час замочування.

Цей підхід може бути корисним, якщо часу на підготовку не так багато. Однак, слід бути обережними з температурою, оскільки занадто висока температура може призвести до часткового розкриття зерен і, як наслідок, втрати текстури.