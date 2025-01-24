Якщо ви купили булгур в герметичному пакуванні, його не потрібно мити, бо він вже придатний до приготування

Попри екзотичну назву булгур – це просто крупа з пропареної, висушеної та подрібненої пшениці, зазвичай твердих сортів. Він має розсипчасту текстуру, насичений горіховий смак та приємний аромат. Завдяки своєму цікавому смаку, простоті приготування та користі, булгур набув популярності й в Україні: це ідеальний гарнір до м’ясних чи рибних страв, інгредієнт супів, салатів та випічки. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про те, як смачно приготувати булгур, щоб максимально розкрити його смак.

Як зварити булгур

Якщо ви купили булгур в герметичному пакуванні, його не потрібно мити, бо він вже придатний до приготування. Розкриємо один секрет, який варто знати усім – щоб булгур вийшов смачнішим та став яскравого золотистого кольору, його треба трішки підсмажити. Для цього в каструлю налийте трохи соняшникової олії або покладіть шматочок вершкового масла, всипте крупу та обсмажуйте, постійно помішуючи, 2-3 хвилини.

Після цього влийте воду, м’ясний або овочевий бульйон у пропорції 1:2 (води повинно бути вдвічі більше, ніж крупи). Перемішайте, додайте сіль, мелений чорний перець до смаку та готуйте на середньому вогні до готовності. Після приготування ви можете додати за бажанням шматочок масла. Також можна скропити крупу лимонним соком чи невеличкою кількістю соєвого соусу. Але в останньому випадку не додавайте сіль під час варіння.

Скільки варити булгур

На середньому вогні булгур вариться приблизно 15-20 хвилин. Або ви можете скористатися іншим методом: проваріть крупу 10 хв, потім накрийте кришкою та залиште булгур запарюватися ще на 20 хв. Таким чином, крупа вбере всю рідину та дійде до готовності.

Які спеції додати до булгура

Щоб зробити смак страви цікавішим, під час варіння можна покласти неочищений зубчик часнику, а після приготування приберіть його. Також цій крупі пасує бодян, паличка кориці та бутони гвоздики. А ще всі прянощі, які зазвичай використовують для приготування плову – зіра, барбарис та кмин.