Перед приготуванням сочевицю слід перебрати та добре промити

Сочевиця – це справжнє джерело корисних речовин. Вона багата на білок, клітковину, вітаміни та мінерали, зокрема калій, залізо та магній. У продажу можна знайти сочевицю різних видів: червону, коричневу, чорну, жовту, зелену тощо. ТСН розповідає, як правильно варити різну сочевицю.

Як варити сочевицю різних кольорів

Перед приготуванням сочевицю слід перебрати та добре промити. Замочування прискорює процес варіння, але сочевиця і так вариться швидко, тому в більшості випадків у цьому нема потреби.

Сочевицю заливають холодною водою, варять на середньому вогні, а після закипання – на повільному. Сочевиця може «втекти», тому закривати кришкою її не потрібно. Потрібно періодично помішувати.

Червона сочевиця вариться найшвидше – 10-15 хвилин. Саме тому її часто використовують для приготування крем-супів, каш, запіканки. Для приготування гарніру на 200 г червоної сочевиці взяти 400 мл води, воно вийде густим та м'яким.

Коричнева сочевиця готується довше – 25-40 хвилин. Варити її потрібно у воді у співвідношенні 1:2. Довести до закипання, посолити, зменшити вогонь і варити на повільному вогні до готовності сочевиці. Вода має вбратися в сочевицю вся. Якщо води не вистачило, долити ще трохи.

Підхід до приготування звичайної зеленої сочевиці нічим не відрізняється від коричневої. А ось зелена сочевиця дю Пюї відрізняється від звичайної зеленої сочевиці навіть на вигляд. З такої зеленої сочевиці можна зварити суп, не хвилюючись, що він перетвориться на кашу. Щоб зварити таку сочевицю потрібно в каструлю налити достатньо води, щоб сочевиця була повністю покрита. Довести воду до закипання, зменшити вогонь і варити сочевицю до готовності 25–30 хвилин.

Чорну сочевицю потрібно залити водою у розрахунку 1:2, посолити та варити на повільному вогні до готовності сочевиці – 20–25 хвилин. При необхідності доливати воду. Або ж зварити у великій кількості підсоленої води до готовності та злити зайву воду.

Коли додавати сіль та з чим поєднувати

Сочевицю краще солити під час варіння – це робить її смак насиченішим. Вона чудово поєднується з рослинною олією та маслом. Зі спецій сочевиця добре поєднується з імбиром, карі, перцем чилі, чорним, запашним перцем.