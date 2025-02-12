Обсмаження рису перед варіннням потрібно для того, щоб він був розсипчастим

Рис – один із найпопулярніших гарнірів, але мало хто знає, що його можна зробити ще смачнішим завдяки простому прийому. УНІАН розповідає, чому перед варінням рис варто обсмажити та як це впливає на смак страви.

Чому смажать рис перед варінням

Обсмаження рису перед варіннням потрібно для того, щоб він був розсипчастим. У процесі обсмажування крупинки стають ароматними і добре відокремлюються одна від одної. Після варіння такий рис не буде злипатися, що дуже важливо в приготуванні плову.

Не обсмажуйте крупу для страв, де потрібен щільний та липкий рис. Також не треба смажити круглозерні сорти – вони не стануть розсипчастими.

Як обсмажити рис перед варінням

Перед обсмажуванням обов’язково добре промийте кілька разів рис. Потім відкиньте на друшляк і злийте всю воду. Розігрійте сковорідку з кількома ложками олії та викладіть крупу одним шаром. Обсмажуйте кілька хвилин, регулярно помішуючи. Зерна мають стати сухими та прозорими.

Після цього залийте рис окропом або перекладіть у каструлю з киплячою водою. Варіть до готовності (15-20 хвилин) і подавайте до столу. Щоб каша була смачною, посоліть її на самому початку варіння.