Найчастіше в магазині ви побачите дрібний кускус, який готується за 5 хвилин

Кускус – справжній порятунок, коли потрібно швидко приготувати гарнір до м’ясних чи рибних страв. Проте, щоб отримати ідеальну текстуру, важливо дотримуватись кількох простих правил. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно запарювати кускус, щоб він завжди виходив розсипчастим та ароматним.

Правила приготування кускусу

Найчастіше в магазині ви побачите дрібний кускус, який готується за 5 хвилин. Є ще ізраїльський різновид – птітім. Він набагато більший за розміром і його потрібно відварювати протягом 10-15 хвилин, а купити можна далеко не в кожному магазині.

Ось кілька важливих правил для його приготування: