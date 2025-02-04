Як приготувати кускус: прості поради для ідеального смаку
Кускус – справжній порятунок, коли потрібно швидко приготувати гарнір до м’ясних чи рибних страв. Проте, щоб отримати ідеальну текстуру, важливо дотримуватись кількох простих правил. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно запарювати кускус, щоб він завжди виходив розсипчастим та ароматним.
Правила приготування кускусу
Найчастіше в магазині ви побачите дрібний кускус, який готується за 5 хвилин. Є ще ізраїльський різновид – птітім. Він набагато більший за розміром і його потрібно відварювати протягом 10-15 хвилин, а купити можна далеко не в кожному магазині.
Ось кілька важливих правил для його приготування:
Розраховуйте порцію кускусу таким чином, щоб вистачило на один прийом їжі. По-перше, ця крупа занадто швидко готується, щоб робити її багато, по-друге, повторне розігрівання зробить так, що крупинки зліпляться і вже не вийде розсипчастої каші, яку ви очікуєте.
Кускус запарюють окропом у співвідношенні 1:1 у каструлі чи іншій місткості з кришкою. Якщо додати трохи більше або менше води – і каша буде або занадто рідкою, або сируватою та хрумкотітиме на зубах.
Після того, як заллєте кускус окропом, посоліть та поперчіть його, перемішайте виделкою та накрийте каструлю кришкою на 5-7 хвилин. Додавати спеції можна і після запарювання – як вам зручніше. Не залишайте кускус запарюватися надовго. Крупинки можуть злипнутися і каша не буде такою розсипчастою.;
Для запарювання можна використовувати окріп, овочевий, м’ясний бульйон та молоко. Щоб крупа швидко запарилась, рідина має бути розігріта до 98 градусів.