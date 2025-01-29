Багато хто уникає приготування гороху, адже процес здається занадто важким

Страви з гороху популярні не лише через унікальний смак, а й за корисні властивості, адже ці бобові є чудовим джерелом рослинного білка. З гороху можна приготувати безліч смачних страв: ароматний суп із копченими реберцями, ніжні котлети, ситні каші, начинки для випічки та навіть салати. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно потрібно варити горох.

Багато хто уникає приготування гороху, адже процес здається занадто важким. Чи то треба його замочувати, чи то потім довго варити. Та й результат не завжди виходить вдалим, бо він інколи розвалюється у кашу чи навпаки залишається твердим та навіть пригорає. Ось кілька порад, які допоможуть вам приготувати горох саме так, як потрібно.

Підготовка гороху

Якщо ви обрали цілий горох, перед початком приготування радимо його перебрати, аби видалити зіпсовані бобові. Будь-який горох краще кілька разів промити під проточною водою, доки вона не стане прозорою.

Замочування гороху

Ця процедура значно скоротить час приготування вашої страви. Однак важливо знати міру. Якщо ви перетримаєте горох у воді, він може забродити, тоді вам залишиться лише відправити його у смітник. Тому замочувати колотий горох потрібно приблизно на 4-6 годин, але не більше, для цілих горошин можете збільшити час десь на годину. Після замочування горох варто ще раз промити під проточною водою або використати друшляк.

Але якщо ви не маєте багато часу, ви можете замочити горох буквально на годинку, практично перед початком приготування.

Як правильно варити горох

Час варіння гороху залежить від виду та попередньої підготовки:

Цілий сухий горох треба варити протягом 2-2,5 години. Колотий буде готуватися трохи менше – 1-1,5 години. Попередньо замочений цілий горох буде варитись 40-60 хвилин, подрібнений – 30-45 хвилин.

Також можна приготувати горох у мультиварці, час приготування складе приблизно півтори години у режимі тушкування. Точний час завжди залежить від тієї консистенції, яку ви хочете отримати – більш кашоподібної чи твердішої.

Як пришвидшити варіння гороху

Щоб скоротити час приготування, можна скористатися такими порадами: