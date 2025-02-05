Для того щоб нут швидко приготувався, його необхідно замочити на 8-12 годин у холодній воді та попередньо добре вимити

Нут став популярним в Україні порівняно нещодавно, хоча його вирощують на Близькому Сході вже тисячі років. Завдяки горіховому смаку та високій поживній цінності, цей продукт є чудовим джерелом білка, клітковини, вітамінів і мінералів. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно готувати нут.

Як правильно варити нут

Для того щоб нут швидко приготувався, його необхідно замочити на 8-12 годин у холодній воді та попередньо добре вимити.

У воду можна додати кілька дрібок солі й харчової соди, щоб прискорити процес приготування. До слова, цукор буде діяти навпаки – збільшить час приготування. Воду, в якій замочувався нут необхідно злити. Також, щоб прискорити процес приготування, соду можна додати безпосередньо в момент варіння нуту – буквально пару дрібок, але не більше. Сода може надати продукту солонуватий і мильний смак. І нею не варто захоплюватися, так як вона руйнує вітаміни групи В.

Після замочування нут необхідно залити холодною водою, почекати, коли закипить, зробити маленький вогонь і варити протягом години. Зверху буде з’являтися піна, яку необхідно знімати.

Якщо ви хочете скоротити час замочування, нут можна залити холодною водою, поставити на великий вогонь і варити протягом 4-5 хвилин, потім зняти з вогню та залишити на 60 хвилин.

Безумовно, можна нут замочувати й 24 години, але варто знати: чим довше замочувати, тим менше корисних речовин залишається в нуті. До того ж, такий нут при варінні буде жорстким всередині, а зовні розвалюватися, все тому, що довге замочування змінить текстуру рослинного білка. Нут, який замочували 24 години краще використовувати для запікання. І ще момент: якщо замочувати нут більше 8 годин, воду необхідно 2 рази міняти.

Альтернативний спосіб приготування

Ще один спосіб варити нут – робити це в мультиварці. Викласти нут в чашу після замочування, залити холодною водою й готувати в режимі «Тушіння» 1,5 години. До слова, вода з-під нуту – це смачний бульйон, на якому можна приготувати борщ.

Якщо ви зварили багато нуту, його можна заморозити, але попередньо осушити від зайвої вологи паперовим рушником. Ще можна приготувати класичний хумус.