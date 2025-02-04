Для приготування гречки дотримуйтесь пропорції 1:2 – одна склянка крупи на дві склянки води

Гречка – популярна і корисна страва, яка підходить навіть для тих, хто дотримується дієти. УНІАН розповідає про кілька простих правил, які допоможуть вам приготувати смачну гречану кашу.

Як варити гречку в пакеті

Цей метод підійде для тих, у кого мало часу. Вам потрібно взяти один пакетик гречки, а також 1,5 літра води, солі і масла. Залийте воду в каструлю, а коли закипить, підсоліть її і покладіть пакетик з гречкою. Вона вариться без кришки на повільному вогні хвилин 15. Після цього дістаньте пакетик і почекайте, щоб збігла вода. Надріжте пакетик, викладіть гречку в тарілку і додайте масло.

Як варити гречку на воді

Для приготування гречки дотримуйтесь пропорції 1:2 – одна склянка крупи на дві склянки води. А для більш густої гречаної каші візьміть більше води – до трьох склянок.

Як варити гречку в каструлі, щоб вона не прилипла до дна

У каструлю помістіть гречку та воду, а після закипання вогонь зробіть поменше. Вимкнути вогонь потрібно через 20 хвилин – саме скільки варять гречку. Також можна закинути крупу в окріп і варити до 20 хвилин на повільному вогні і не перемішувати кашу.