Зберігайте крупи у сухому та прохолодному місці, яке захищене від прямих сонячних променів

Запаси круп чи борошна – поширена практика, але неправильне зберігання може призвести до втрати продуктів через шкідників чи вологу. Pixelinform пояснює, як правильно зберігати крупи, щоб уникнути псування запасів.

Чому важливо дотримуватися правил зберігання

Оригінальне упаковання забезпечує захист лише до моменту його відкриття. Після цього крупи чи борошно стають вразливими до вологи, шкідників і сторонніх запахів.

Якщо залишати продукти в пакетах, це може створити ризик для інших запасів, оскільки можливі шкідники з легкістю поширюються на сусідні продукти.

Окрім того, більшість шкідників потрапляють у крупи ще на етапі виробництва чи транспортування. Виявити їх у магазині практично неможливо, але правильне зберігання допоможе мінімізувати ризики.

Як правильно зберігати крупи

Пересипання у герметичні місткості

Після відкриття упаковання продукти слід пересипати у герметичні банки або контейнери. Це захистить їх від:

Вологи, яка може сприяти утворенню плісняви чи псуванню. Потрапляння шкідників з інших продуктів чи середовища.

Вибір місця зберігання

Зберігайте крупи у сухому та прохолодному місці, яке захищене від прямих сонячних променів. Висока температура чи вологість можуть зіпсувати навіть найякісніші продукти.

Профілактичні заходи