Якщо у вас є кілька днів, авокадо для дозрівання можна помістити до пакета

Авокадо є джерелом багатьох необхідних для організму поживних речовин, включаючи вітаміни Е, С, В6, мідь та фолієву кислоту. Але при виборі авокадо не завжди можна точно визначити ступінь його зрілості, тому часто у магазинах можна зустріти недозрілий плід. ТСН розповідає, що потрібно зробити, щоб авокадо став стиглим.

Як зробити авокадо стиглим у домашніх умовах

Дозрівання авокадо за допомогою мікрохвильової печі

Вимийте авокадо та проколіть його ножем або виделкою по всій поверхні. Розріжте фрукт навпіл і видаліть серцевину. Загорніть кожну половинку в харчову плівку. Встановіть мікрохвильову піч на низьку температуру на 30 секунд. Щойно він стане м'яким, дістаньте його з мікрохвильовки та помістіть загорнуті половинки під холодну проточну воду.

Цей спосіб працює найкраще, коли авокадо майже дозрів. Крім того, мікрохвильова піч змінює смак фрукта, у нього не буде маслянистого вершкового смаку, який ми всі знаємо.

Як пом'якшити авокадо в духовці

Цей спосіб підходить, якщо потрібно одразу з’їсти авокадо або використати його в рецепті.Варто пам’ятати, що цей метод також впливає на смак і текстуру авокадо.

Розігрійте духовку до 90° C. Загорніть авокадо в пергаментний папір, потім в алюмінієву фольгу і покладіть у форму для запікання. Поставте до духовки на 10 хвилин або доти, доки плід не дозріє, і перевіряйте його стан кожні 5 хвилин. Розгорніть авокадо і покладіть його до холодильника на кілька хвилин, перш ніж їсти.

Як зробити авокадо стиглим за кілька днів

Якщо у вас є кілька днів, авокадо для дозрівання можна помістити до пакета. Фрукти виділяють газ етилен, який сприяє дозріванню. Якщо покласти плід до будь-якого паперового пакета, який буде перешкоджати виходу етилену, авокадо дозріє швидше. Таким чином, авокадо стане стиглим за 5 днів.

Якщо покласти до пакета з авокадо ще інші фрукти, особливо банани чи яблуко, то авокадо стане стиглим за 3 дні.

Пакет потрібно тримати закритим, зберігати за кімнатної температури. Прямі сонячні промені потрапляти на пакет не повинні. Періодично перевіряти фрукт на дотик.