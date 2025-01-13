Як зробити авокадо стиглим: прості лайфхаки
Авокадо є джерелом багатьох необхідних для організму поживних речовин, включаючи вітаміни Е, С, В6, мідь та фолієву кислоту. Але при виборі авокадо не завжди можна точно визначити ступінь його зрілості, тому часто у магазинах можна зустріти недозрілий плід. ТСН розповідає, що потрібно зробити, щоб авокадо став стиглим.
Як зробити авокадо стиглим у домашніх умовах
Дозрівання авокадо за допомогою мікрохвильової печі
Вимийте авокадо та проколіть його ножем або виделкою по всій поверхні.
Розріжте фрукт навпіл і видаліть серцевину.
Загорніть кожну половинку в харчову плівку.
Встановіть мікрохвильову піч на низьку температуру на 30 секунд.
Щойно він стане м'яким, дістаньте його з мікрохвильовки та помістіть загорнуті половинки під холодну проточну воду.
Цей спосіб працює найкраще, коли авокадо майже дозрів. Крім того, мікрохвильова піч змінює смак фрукта, у нього не буде маслянистого вершкового смаку, який ми всі знаємо.
Як пом'якшити авокадо в духовці
Цей спосіб підходить, якщо потрібно одразу з’їсти авокадо або використати його в рецепті.Варто пам’ятати, що цей метод також впливає на смак і текстуру авокадо.
Розігрійте духовку до 90° C.
Загорніть авокадо в пергаментний папір, потім в алюмінієву фольгу і покладіть у форму для запікання.
Поставте до духовки на 10 хвилин або доти, доки плід не дозріє, і перевіряйте його стан кожні 5 хвилин.
Розгорніть авокадо і покладіть його до холодильника на кілька хвилин, перш ніж їсти.
Як зробити авокадо стиглим за кілька днів
Якщо у вас є кілька днів, авокадо для дозрівання можна помістити до пакета. Фрукти виділяють газ етилен, який сприяє дозріванню. Якщо покласти плід до будь-якого паперового пакета, який буде перешкоджати виходу етилену, авокадо дозріє швидше. Таким чином, авокадо стане стиглим за 5 днів.
Якщо покласти до пакета з авокадо ще інші фрукти, особливо банани чи яблуко, то авокадо стане стиглим за 3 дні.
Пакет потрібно тримати закритим, зберігати за кімнатної температури. Прямі сонячні промені потрапляти на пакет не повинні. Періодично перевіряти фрукт на дотик.