Якщо організмові допомогти, то за кілька тижнів більшість симптомів зникне

Надворі сонячно, снігу майже нема, температура хоч і з невеликим, але плюсом, природа готується зустрічати весну, а з нами все навпаки: чимало людей відчуває втому, зниження концентрації уваги, сонливість, перепади настрою, проблеми зі шкірою, волоссям тощо.

Дієтолог Андрій Маковецький, посилаючись на дослідження науковців каже, що причиною такого стану є не авітаміноз, як дехто помилково вважає. Це – весняне виснаження, комплексна фізіологічна перебудова організму після зими. Він пояснює, які зміни у цей час відбуваються в організмі і радить, як собі допомогти.

Світло змінює гормони

«Наш організм працює за циркадними ритмами — внутрішнім годинником, який реагує на світло. Взимку світловий день коротший, люди більше часу проводять у приміщеннях, зростає рівень мелатоніну (гормону сну), знижується рівень серотоніну (гормону настрою). Коли день різко стає довшим, тіло починає перебудову. Дослідження, опубліковані в National Library of Medicine, показують: зміни тривалості світлового дня прямо впливають на рівень серотоніну в мозку», – каже Андрій Маковецький.

Саме тому в період зміни сезонів люди можуть відчувати підвищену тривожність, апатію, емоційну нестабільність. Організм ніби переналаштовує систему.

Класичний авітаміноз (критичний дефіцит вітаміну), каже дієтолог, нині трапляється рідко, але субклінічні дефіцити є дуже поширені. Після зими часто спостерігаються низький рівень вітаміну D, зниження магнію, нестача омега-3, зниження запасів заліза (особливо у жінок). За даними Office of Dietary Supplements при NIH, дефіцит вітаміну D є поширеним навіть у країнах з помірним кліматом. А вітамін D потрібний не лише для міцності кісток, він впливає на імунну систему, м’язову силу, рівень запалення, психоемоційний стан. Тому відчуття «розбитості» навесні може мати біохімічне пояснення.

Зимове харчування також залишає слід. Взимку ми споживали більше калорійної їжі, борошняних виробів, солодкого, інколи алкоголю, і менші свіжої зелені. І це створило додаткове навантаження на печінку, жовчовидільну систему, кишківник. Печінка, пояснює дієтолог, постійно виконує детоксикаційну функцію. І якщо їй щодня доводиться переробляти надлишок цукру та алкоголю, вона працює на межі. І щоб допомогти їй, часто просто достатньо зменшити цукор, додати клітковину, збалансувати білок. Це діє ефективніше за будь-який популярний детокс.

Чому настрій залежить від роботи кишківника?

«Останні роки наука активно досліджує так звану «вісь кишківник — мозок». Близько 90% серотоніну синтезується не в мозку, а в кишківнику. Якщо взимку в раціоні було мало клітковини і багато обробленої їжі, мікробіом міг втратити різноманіття. Дослідження, опубліковані у ScienceDirect та PubMed, підтверджують: стан мікрофлори впливає на рівень тривожності, енергії та навіть якість сну. Тому весняна апатія інколи починається з тарілки», – каже Андрій Маковецткий.

Чому навесні часто з’являється слабкість і «туман» у голові? Є кілька можливих механізмів: нестабільний кортизол після зимового стресу, коливання рівня глюкози через надлишок простих вуглеводів, дефіцит магнію, низький рівень заліза. Навіть легке зниження феритину може викликати втому та зниження концентрації уваги.

Як допомогти організму навесні? Наукові дані показують, що найефективніші дії – прості. Їх може виконати кожний, хто дбає про своє здоров’я. Ось п’ять простих кроків.

1. Світло зранку. 20–30 хвилин природного світла допомагають стабілізувати циркадні ритми.

2. Клітковина. 400–600 г овочів та зелені на день підтримують мікробіом.

3. Достатня кількість білка. Білок стабілізує рівень глюкози та підтримує м’язи.

4. Перевірка рівня вітаміну D та феритину. Об’єктивні показники дають більше відповідей, ніж здогадки.

5. Сон. Нормалізація режиму часто знімає до 50% симптомів весняної втоми.

«Наш організм – жива система. Він реагує на світло, температуру, стрес, харчування. Весняне виснаження – це період адаптації. Це не сигнал паніки, а нагадування про потребу підтримки», – каже дієтолог. І твердить, що коли допомогти організму, то за кілька тижнів більшість симптомів зникають.

Шість весняних рецептів для підтримки енергії та відновлення організму

Ці страви складені з урахуванням сезонності, підтримки мікробіому, стабілізації глюкози, покриття магнію, омега-3 та білка і доступності продуктів, які потрібні для їх приготування.

Теплий салат із лососем, шпинатом і кіноа

Інгредієнти (1 порція):

лосось – 120 г,

кіноа суха – 50 г,

шпинат – 70 г,

авокадо – 70 г,

оливкова олія – 5 г (1 ч. л.),

насіння гарбуза – 10 г,

лимонний сік, , сіль.

Спосіб приготування:

Кіноа промити й відварити. Лосось запекти 12–15 хв при 180°C. Змішати теплу кіноа зі шпинатом, додати лосось, авокадо, насіння, заправити олією та лимонним соком.

***

Крем-суп із броколі та зеленого горошку з яйцем пашот

Інгредієнти:

броколі – 200 г,

зелений горошок – 80 г,

цибуля – 40 г,

часник – 1 зубчик,

вода – 350 мл,

яйце – 1 шт ,

оливкова олія – 5 г (1 ч. л.),

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Обсмажити цибулю та часник на олії. Додати броколі й горошок, залити водою, варити 8–10 хв. Перебити блендером. Яйце пашот додати зверху перед подачею.

***

Весняний боул із куркою, гречкою та зеленню

Інгредієнти:

куряче філе – 140 г,

гречка суха – 50 г,

рукола - 50 г,

огірок – 100 г,

редис – 60 г,

йогурт 2% – 70 г,

гірчиця – 5 г,

оливкова олія – 5 г (1 ч. л.).

Спосіб приготування:

Гречку відварити, курку обсмажити на 1 ч. л. олії. Змішати з овочами. Йогурт змішати з гірчицею і подати як соус.

***

Омлет із зеленню, спаржею та фетою

Інгредієнти:

яйця – 2 шт,

спаржа – 120 г,

шпинат – 40 г,

сир фета – 40 г,

оливкова олія – 5 г (1 ч. л.)

Спосіб приготування:

Спаржу обсмажити 3–4 хв, додати шпинат. Залити збитими яйцями, посипати фетою, готувати під кришкою 5–6 хв.

***

Салат із буряком, сочевицею та волоськими горіхами

Інгредієнти:

сочевиця суха – 60 г,

буряк – 150 г,

рукола – 50 г,

волоські горіхи – 15 г,

бальзамічний оцет, оливкова олія 5 г (1 ч. л.).

Спосіб приготування:

Сочевицю відварити, буряк запекти 30–40 хв при 180°C, порізати, змішати з руколою, горіхами, заправити.

***

Сніданок із насінням чіа, ягодами та какао

Інгредієнти:

йогурт 2% – 200 г,

насіння чіа –15 г (≈1 ст. л.),

ягоди – 100 г,

какао – 5 г (≈1 ч. л.),

мед – 5 г (1 ч. л.).

Спосіб приготування:

Чіа змішати з йогуртом, залишити на 15 хв.Тоді додати ягоди, какао, мед.