Під час посту випічка не обов’язково має бути сухою чи несмачною, навіть без продуктів тваринного походження. Деякі традиційні інгредієнти, такі як яйця, молоко та масло, можна замінити доступними альтернативами. ТСН розповідає, чим їх можна замінити.

Чим можна замінити яйця?

У випічці яйця виконують одразу кілька функцій – скріплюють тісто, додають вологу, надають структуру та допомагають підняти тісто. Під час посту їх можна замінити бананом, яблучним пюре, крохмалем або насінням льону. Ці інгредієнти також триматимуть тісто разом та зволожать його.

Для кексів, солодкого хліба, мафінів найкраще підійдуть банани. А яблучне пюре можна використати в пирогах, мафінах і брауні. Крохмаль підійде для печива, а насіння льону, яке було замочене у воді – для хліба, кексів.

Чим можна замінити молоко?

Замість коров’ячого або козячого молока можна використати рослинне молоко. Близьким за складом буде соєве. Воно добре тримає структуру тіста.

А мигдальне чи кокосове молоко нададуть випічці свого смаку, а також зроблять тісто ніжнішим.

Якщо ж молока немає, можна використати воду з однією-двома столовими ложками олії на склянку рідини. Це додасть вологу і жирність у вашу випічку, а тісто вийде м’яким, але без смаку молока.

Чим замінити масло?

Масло можна замінити кокосовою, соняшниковою чи іншою олією. Але у такому випадку зменшуйте її кількість приблизно на 10-15% від рецептурної кількості масла, бо масло тверде і надає структуру.

Соняшникова олія – найпопулярніша заміна масла, адже вона нейтральна на смак, тому не впливає на аромат випічки. Добре підходить для пирогів, кексів і печива.

Кокосова олія добре тримає форму, але додає кокосовий аромат у випічку. А оливкова олія підходить для хліба або кексів, де смак олії не зіпсує страву.