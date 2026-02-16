Пісні котлети, салат та млинці: 5 страв для Великого посту0
Під час Великого посту хочеться готувати страви, які будуть не лише пісними, а й справді смачними та ситними. Насправді обмеження в інгредієнтах відкривають простір для нових поєднань і несподіваних смаків. Гриби, квасоля, овочі та прості крупи здатні перетворитися на повноцінний обід або вечерю для всієї родини. Добірка рецептів від УНІАН.
Пісний плов з грибами
Інгредієнти
|рис довгозерний
|180 г
|печериці
|6 шт.
|часник
|1 зубчик
|цибуля
|1 шт.
|морква
|1 шт.
|соняшникова олія
|1 ст. л.
|лавровий лист
|2 шт.
|приправа карі
|за смаком
|спеції, зелень
|за смаком
|вода
|400 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте рис кілька разів під проточною водою.
Крок 2
Почистіть овочі. Натріть моркву, дрібно наріжте цибулю, гриби наріжте пластинками, часник пропустіть через прес.
Крок 3
Розігрійте олію на пательні та обсмажте овочі з грибами 5–7 хвилин, додайте приправу карі та спеції.
Крок 4
Всипте рис і перемішуйте, поки він не вбере спеції та злегка не змінить колір.
Крок 5
Додайте лавровий лист, влийте воду, накрийте кришкою.
Крок 6
Готуйте на малому вогні до повного випаровування рідини.
Крок 7
Вимкніть вогонь, обгорніть пательню рушником і залиште на 15 хвилин. Подавайте, посипавши зеленню.
Пісний салат з оселедцем і картоплею
Інгредієнти
|філе солоного оселедця
|150 г
|картопля
|1 велика або 2 середні
|цибуля фіолетова
|1/2 шт.
|оцет
|1/2 ст. л.
|сіль
|2 дрібки
|цукор
|1/2 ч. л.
|консервований горошок
|150 г
|соняшникова олія
|3 ст. л.
|зелень
|за смаком
|сіль, перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть картоплю до готовності, остудіть і наріжте кубиками.
Крок 2
Наріжте цибулю півкільцями, залийте окропом на 1 хвилину, злийте воду.
Крок 3
Замаринуйте цибулю в оцті з сіллю та цукром на 20 хвилин.
Крок 4
Наріжте оселедець дрібними шматочками. Злийте рідину з горошку. Подрібніть зелень.
Крок 5
Змішайте всі інгредієнти в мисці. Посоліть, поперчіть, заправте олією та ретельно перемішайте.
Пісні котлети з квасолі
Інгредієнти
|консервована квасоля
|400 г
|манна крупа
|3 ст. л.
|часник
|2 зубчики
|морква
|1 шт.
|цибуля
|1 шт.
|кріп
|10 г
|соняшникова олія
|4 ст. л.
|сіль, перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Подрібніть квасолю блендером або пропустіть через м’ясорубку.
Крок 2
Додайте манну крупу, перемішайте та залиште на 10 хвилин для набухання.
Крок 3
Натріть моркву й часник, дрібно наріжте цибулю.
Крок 4
Обсмажте овочі на невеликій кількості олії близько 5 хвилин.
Крок 5
Змішайте овочі з квасолевою масою, додайте сіль, перець і подрібнений кріп.
Крок 6
Сформуйте котлети.
Крок 7
Розігрійте олію на сковороді та обсмажте котлети по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
Слойки з грибами
Інгредієнти
|готове листкове тісто
|1 упаковка
|гриби
|250 г
|цибуля
|1 шт.
|часник
|1 зубчик
|соняшникова олія
|2 ст. л.
|сіль, перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Розморозьте тісто при кімнатній температурі.
Крок 2
Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на розігрітій олії 2–3 хвилини.
Крок 3
Наріжте гриби пластинками, додайте до цибулі та готуйте ще 5 хвилин.
Крок 4
Додайте подрібнений часник, посоліть і поперчіть начинку.
Крок 5
Наріжте тісто квадратами та злегка розкачайте.
Крок 6
Викладіть начинку в центр кожного квадрата, складіть по діагоналі та защипніть краї. Проколіть вироби виделкою в кількох місцях.
Крок 7
Викладіть на деко, за бажанням змастіть підсолодженою водою.
Крок 8
Випікайте 20 хвилин при температурі 190°C до рум’яності.
Пісні млинці на газованій воді
Інгредієнти
|борошно
|330 г
|газована вода
|800 мл
|сіль
|1 ч. л.
|цукор
|1 ст. л.
|соняшникова олія
|3 ст. л.
|сода
|дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте борошно, сіль, цукор і соду в глибокій мисці.
Крок 2
Влийте половину газованої води та перемішайте до однорідності без грудочок.
Крок 3
Поступово додайте решту води, ретельно перемішуйте.
Крок 4
Залиште тісто на 15 хвилин, потім додайте олію та ще раз перемішайте.
Крок 5
Розігрійте сковороду.
Крок 6
Смажте млинці по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. За потреби змащуйте сковороду олією.