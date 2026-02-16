Під час Великого посту хочеться готувати страви, які будуть не лише пісними, а й справді смачними та ситними. Насправді обмеження в інгредієнтах відкривають простір для нових поєднань і несподіваних смаків. Гриби, квасоля, овочі та прості крупи здатні перетворитися на повноцінний обід або вечерю для всієї родини. Добірка рецептів від УНІАН.

Пісний плов з грибами

Інгредієнти рис довгозерний 180 г печериці 6 шт. часник 1 зубчик цибуля 1 шт. морква 1 шт. соняшникова олія 1 ст. л. лавровий лист 2 шт. приправа карі за смаком спеції, зелень за смаком вода 400 мл Спосіб приготування: Крок 1 Промийте рис кілька разів під проточною водою. Крок 2 Почистіть овочі. Натріть моркву, дрібно наріжте цибулю, гриби наріжте пластинками, часник пропустіть через прес. Крок 3 Розігрійте олію на пательні та обсмажте овочі з грибами 5–7 хвилин, додайте приправу карі та спеції. Крок 4 Всипте рис і перемішуйте, поки він не вбере спеції та злегка не змінить колір. Крок 5 Додайте лавровий лист, влийте воду, накрийте кришкою. Крок 6 Готуйте на малому вогні до повного випаровування рідини. Крок 7 Вимкніть вогонь, обгорніть пательню рушником і залиште на 15 хвилин. Подавайте, посипавши зеленню.

Пісний салат з оселедцем і картоплею

Інгредієнти філе солоного оселедця 150 г картопля 1 велика або 2 середні цибуля фіолетова 1/2 шт. оцет 1/2 ст. л. сіль 2 дрібки цукор 1/2 ч. л. консервований горошок 150 г соняшникова олія 3 ст. л. зелень за смаком сіль, перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть картоплю до готовності, остудіть і наріжте кубиками. Крок 2 Наріжте цибулю півкільцями, залийте окропом на 1 хвилину, злийте воду. Крок 3 Замаринуйте цибулю в оцті з сіллю та цукром на 20 хвилин. Крок 4 Наріжте оселедець дрібними шматочками. Злийте рідину з горошку. Подрібніть зелень. Крок 5 Змішайте всі інгредієнти в мисці. Посоліть, поперчіть, заправте олією та ретельно перемішайте.

Пісні котлети з квасолі

Інгредієнти консервована квасоля 400 г манна крупа 3 ст. л. часник 2 зубчики морква 1 шт. цибуля 1 шт. кріп 10 г соняшникова олія 4 ст. л. сіль, перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Подрібніть квасолю блендером або пропустіть через м’ясорубку. Крок 2 Додайте манну крупу, перемішайте та залиште на 10 хвилин для набухання. Крок 3 Натріть моркву й часник, дрібно наріжте цибулю. Крок 4 Обсмажте овочі на невеликій кількості олії близько 5 хвилин. Крок 5 Змішайте овочі з квасолевою масою, додайте сіль, перець і подрібнений кріп. Крок 6 Сформуйте котлети. Крок 7 Розігрійте олію на сковороді та обсмажте котлети по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

Слойки з грибами

Інгредієнти готове листкове тісто 1 упаковка гриби 250 г цибуля 1 шт. часник 1 зубчик соняшникова олія 2 ст. л. сіль, перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Розморозьте тісто при кімнатній температурі. Крок 2 Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на розігрітій олії 2–3 хвилини. Крок 3 Наріжте гриби пластинками, додайте до цибулі та готуйте ще 5 хвилин. Крок 4 Додайте подрібнений часник, посоліть і поперчіть начинку. Крок 5 Наріжте тісто квадратами та злегка розкачайте. Крок 6 Викладіть начинку в центр кожного квадрата, складіть по діагоналі та защипніть краї. Проколіть вироби виделкою в кількох місцях. Крок 7 Викладіть на деко, за бажанням змастіть підсолодженою водою. Крок 8 Випікайте 20 хвилин при температурі 190°C до рум’яності.

Пісні млинці на газованій воді