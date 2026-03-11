Чебуреки в аерогрилі – це швидка й легка страва, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Завдяки лавашу та курячому фаршу вони виходять менш жирними, але залишаються соковитими і смачними. Аерогриль дозволяє отримати рум’яну скоринку без використання олії. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти лаваш міні 8 шт. курячий фарш 150–200 г цибулина середня 1 шт. перець чорний за смаком кунжут за бажанням жовток 1 шт. вода 1–2 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Натріть цибулю на дрібній тертці. Змішайте курячий фарш із цибулею, чорним перцем і невеликою кількістю води. Добре перемішайте до однорідності. Крок 2 Викладіть на кожен лаваш тонкий шар начинки. Складіть лаваш півмісяцем і щільно притисніть краї, за потреби защипніть їх виделкою. Крок 3 Змастіть краї жовтком, потім змастіть жовтком поверхню чебуреків і за бажанням посипте кунжутом. Крок 4 Викладіть чебуреки на пергамент у кошик аерогриля. Випікайте при температурі 180 °C приблизно 8 хвилин до рум’яної скоринки.