Чебуреки з лаваша в аерогрилі за 10 хвилин. Рецепт дня0
Чебуреки в аерогрилі – це швидка й легка страва, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Завдяки лавашу та курячому фаршу вони виходять менш жирними, але залишаються соковитими і смачними. Аерогриль дозволяє отримати рум’яну скоринку без використання олії. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|лаваш міні
|8 шт.
|курячий фарш
|150–200 г
|цибулина середня
|1 шт.
|перець чорний
|за смаком
|кунжут
|за бажанням
|жовток
|1 шт.
|вода
|1–2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть цибулю на дрібній тертці. Змішайте курячий фарш із цибулею, чорним перцем і невеликою кількістю води. Добре перемішайте до однорідності.
Крок 2
Викладіть на кожен лаваш тонкий шар начинки. Складіть лаваш півмісяцем і щільно притисніть краї, за потреби защипніть їх виделкою.
Крок 3
Змастіть краї жовтком, потім змастіть жовтком поверхню чебуреків і за бажанням посипте кунжутом.
Крок 4
Викладіть чебуреки на пергамент у кошик аерогриля. Випікайте при температурі 180 °C приблизно 8 хвилин до рум’яної скоринки.