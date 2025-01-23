Щоб зрази вийшли пухкими та ніжними, важливо правильно підготувати основні інгредієнти і уважно контролювати процес приготування. Використання добре розвареної картоплі, молока або вершків, а також помірної кількості борошна допоможе створити легку і повітряну текстуру. Важливо не переборщити з яйцями та дбайливо формувати зрази, щоб вони залишалися м’якими всередині.

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

капуста білоголова – 500 г;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

яйця курячі – 1 шт.;

борошно пшеничне – 4 ст. л.;

сіль за смаком;

чорний перець за смаком;

олія соняшникова – 100 мл;

вода – 1.5 л.

Спосіб приготування:

У каструлю налийте воду і поставте на вогонь. Картоплю помийте, почистьте, наріжте шматками та відправте в каструлю варитися, пише Shuba.

Капусту помийте і нашинкуйте. Цибулю і моркву помийте і почистьте. Цибулю дрібно поріжте, моркву натріть і пасеруйте на сковороді. Потім додайте нашинковану капусту і тушкуйте десь пів години. Охолодіть.

Зварену картоплю потовчіть в пюре, додайте яйце, борошно і перемішайте. Дошку для розкочування тіста присипте борошном, зробіть на ній 8 коржиків із пюре. На середину кожного покладіть по 1 ст. л. капусти, складіть навпіл і ретельно защипніть краї.

Розігрійте сковороду з соняшниковою олією і обсмажте зрази на середньому вогні з двох сторін до золотавого кольору. Викладіть на паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир, потім подавайте на стіл.

Зрази можна подати зі сметаною.