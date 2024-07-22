Дрібно натерта картопля підсмажиться на тості до соковитої скоринки.

Інгредієнти:

хліб – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

сіль за смаком;

картопля – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

перець мелений за смаком;

олія соняшникова.

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю, моркву і цибулю, пише «Цесмак». Натріть овочі на дрібній тертці, пересипте їх в глибокий посуд і приправте сіллю та перцем за смаком. Додайте в овочеву суміш яйце і ретельно все перемішайте.

Батон наріжте скибочками, рівномірно розподіліть по їх поверхні овочеву суміш. Викладайте грінки в сковороду з розігрітою олією начинкою вниз. Обсмажуйте грінки до золотистої скоринки з двох сторін.