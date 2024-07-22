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Картопляні грінки із золотистою скоринкою. Рецепт дня0
Дрібно натерта картопля підсмажиться на тості до соковитої скоринки.
Інгредієнти:
- хліб – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- сіль за смаком;
- картопля – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- перець мелений за смаком;
- олія соняшникова.
Спосіб приготування:
Очистіть картоплю, моркву і цибулю, пише «Цесмак». Натріть овочі на дрібній тертці, пересипте їх в глибокий посуд і приправте сіллю та перцем за смаком. Додайте в овочеву суміш яйце і ретельно все перемішайте.
Батон наріжте скибочками, рівномірно розподіліть по їх поверхні овочеву суміш. Викладайте грінки в сковороду з розігрітою олією начинкою вниз. Обсмажуйте грінки до золотистої скоринки з двох сторін.
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