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Солодкі грінки на сковороді. Рецепт дня0
Один з найпростіших і найшвидших варіантів сніданку – грінки. Для любителів солодких сніданків класичні грінки можна підсолодити.
Інгредієнти:
- хліб – 6 скибок;
- яйце – 2 шт.;
- молоко – 100 мл;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 1 дрібка;
- масло рослинне – 4 ст. л.
Спосіб приготування:
У глибоку миску розбиваємо яйця, вливаємо тепле молоко, додаємо цукор і дрібку солі, пише Сookorama. Міксером збиваємо масу до однорідності і повного розчинення цукру. За бажанням, до яєчної суміші можна додати корицю або ванільний цукор для підсилення смаку.
Розігріваємо сковорідку. Занурюємо скибки хліба у яєчну масу.
Грінки обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. Після обсмаження викладаємо їх на серветку, щоб увібралась зайва олія.
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