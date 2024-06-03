Один з найпростіших і найшвидших варіантів сніданку – грінки. Для любителів солодких сніданків класичні грінки можна підсолодити.

Інгредієнти:

хліб – 6 скибок;

яйце – 2 шт.;

молоко – 100 мл;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 1 дрібка;

масло рослинне – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбиваємо яйця, вливаємо тепле молоко, додаємо цукор і дрібку солі, пише Сookorama. Міксером збиваємо масу до однорідності і повного розчинення цукру. За бажанням, до яєчної суміші можна додати корицю або ванільний цукор для підсилення смаку.

Розігріваємо сковорідку. Занурюємо скибки хліба у яєчну масу.

Грінки обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. Після обсмаження викладаємо їх на серветку, щоб увібралась зайва олія.