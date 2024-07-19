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Ліниві вареники з малиною на рисовому борошні. Рецепт дня0
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Ліплення вареників – довга і клопітка робота. Але якщо готувати їх «лінивим» методом, то страва вийде не менш смачна.
Інгредієнти:
Змішайте сир з цукром і білком, пише Shuba. Додайте рисове борошно і знову перемішайте до однорідної маси. Готове тісто розділіть на 15 частин і сформуйте кульки. Кожну частинку розкатайте на долоні чи робочій поверхні діаметром по 3-4 см. У центр покладіть малину (1-2 ягідки) і сформуйте кульку.
Налийте воду в каструлю, поставте на вогонь та доведіть до кипіння, трошки підсоліть. Перекладіть кульки в киплячу воду. Після того, як вони спливуть, проваріть ще 2 хвилини. Вийміть шумівкою, викладіть на тарілки та подавайте зі сметаною та ягодами.
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