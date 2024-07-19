Ліплення вареників – довга і клопітка робота. Але якщо готувати їх «лінивим» методом, то страва вийде не менш смачна.

Інгредієнти:

рисове борошно – 3 ст. л.;

сир кисломолочний – 200 г;

яєчний білок – 1 шт.;

малина – 50 г;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 4 г.

Спосіб приготування:

Змішайте сир з цукром і білком, пише Shuba. Додайте рисове борошно і знову перемішайте до однорідної маси. Готове тісто розділіть на 15 частин і сформуйте кульки. Кожну частинку розкатайте на долоні чи робочій поверхні діаметром по 3-4 см. У центр покладіть малину (1-2 ягідки) і сформуйте кульку.

Налийте воду в каструлю, поставте на вогонь та доведіть до кипіння, трошки підсоліть. Перекладіть кульки в киплячу воду. Після того, як вони спливуть, проваріть ще 2 хвилини. Вийміть шумівкою, викладіть на тарілки та подавайте зі сметаною та ягодами.