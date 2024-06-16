Вареники з картоплею та грибами – гарний варіант для холодних пір, а ось влітку пропонуємо приготувати соковиті вареники з лохиною.

Інгредієнти:

борошно – 4 склянки;

яйце – 1 шт.;

сметана – 1/2 ст. л.;

кефір (або кисле молоко) – 1/3 склянки;

тепла вода – 1 склянка;

сіль – 1 ч. л.;

лохина – 500 г.;

цукор – 1/3 склянки.

Спосіб приготування:

Замішайте тісто руками або міксером. Збийте у глибокій посудині теплу воду з кефіром, сметаною, яйцем і чайною ложкою солі, пише Stynava. Додайте 2 склянки борошна і вимішайте все до однорідної маси. Додайте поступово решту борошна, постійно вимішуючи тісто протягом 10-15 хв. Тісто буде м’яким, еластичним, липким.

Розділіть тісто наполовину. Розкачайте одну половинку товщиною 3 мм. Виріжте форму за допомогою великої склянки.

Промийте лохину і пересипте її цукром або манкою, це дозволить зберегти сік ягоди всередині вареника. По три-чотири ягідки викладіть на центр вирізаних кружечків, міцно з’єднайте пальцями краї тіста, формуючи вареник. Готові вареники викладіть на дошку, присипаною мукою.

У великій каструлі закип’ятіть воду і додайте не повну ложку солі. Обережно помістіть вареники в окріп. Як тільки вони спливуть до верху, готуйте їх ще 1,5-2 хв. Присипте готові вареники цукром, щоб вони не прилипали один до одного.