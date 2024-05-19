Тісто на оливковій олії дуже популярне в Середземноморʼї. Його можна використовувати як для солодкої, так і для солоної випічки, за потреби можна натерти або нарізати, воно добре розпадається та закриває дірки. А приготувати його дуже просто: ось рецепт від Джеймі Олівера.

Інгредієнти:

борошно – 1 кг;

коричневий цукор – 1 ч.л.;

яйця – 4 великі;

оливкова олія – 300 мл;

сіль – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Висипати борошно у миску, додати дрібку солі і, якщо випічка буде солодка, то цукру на ваш смак. Зробити заглиблення в центрі, вилити туди яйця, олію та 120 мл теплої води. Перемішати все спочатку виделкою, а потім рукою, по трохи додаючи борошна і сформувати кульку тіста.

Викласти тісто на чисту поверхню і помісити кілька хвилин уже без борошна. Загорнути готове тісто у харчову плівку і залишити в холодильнику щонайменше на годину.

Після остигання тісто буде готове до подальшого приготування.