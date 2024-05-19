Легке тісто на оливковій олії для солодкої і солоної випічки. Рецепт дняРецепти — 0
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Тісто на оливковій олії дуже популярне в Середземноморʼї. Його можна використовувати як для солодкої, так і для солоної випічки, за потреби можна натерти або нарізати, воно добре розпадається та закриває дірки. А приготувати його дуже просто: ось рецепт від Джеймі Олівера.
Інгредієнти:
- борошно – 1 кг;
- коричневий цукор – 1 ч.л.;
- яйця – 4 великі;
- оливкова олія – 300 мл;
- сіль – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
Висипати борошно у миску, додати дрібку солі і, якщо випічка буде солодка, то цукру на ваш смак. Зробити заглиблення в центрі, вилити туди яйця, олію та 120 мл теплої води. Перемішати все спочатку виделкою, а потім рукою, по трохи додаючи борошна і сформувати кульку тіста.
Викласти тісто на чисту поверхню і помісити кілька хвилин уже без борошна. Загорнути готове тісто у харчову плівку і залишити в холодильнику щонайменше на годину.
Після остигання тісто буде готове до подальшого приготування.